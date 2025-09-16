"أنصار الله" تعلن تنفيذ عملية نوعية بصاروخ باليستي فرط صوتي ضد هدف إسرائيلي حساس

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء (16 أيلول 2025)، تنفيذ عملية عسكرية وُصفت بـ"النوعية"، استُخدم فيها صاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين-2" استهدف هدفًا حساسًا في مدينة يافا المحتلة.

وجاء في بيان الجماعة: "انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردًا على جرائم الإبادة الجماعية والتصعيد الخطير الذي يقوم به العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين-2 مستهدفًا هدفًا حساسًا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة."

وأضاف البيان أن العملية "حققت هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ."

وأشار كذلك إلى أن "سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية نفذ عملية عسكرية استهدفت ما يسمى بمطار رامون في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، وقد حققت العملية هدفها بنجاح."

وتابعت الجماعة: "يجدد اليمن دعوته لكل أبناء الأمة العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتهم الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه إخواننا في قطاع غزة الذين يتعرضون للإبادة الجماعية والحصار والتجويع والتهجير على مرأى ومسمع من العالم."

وأكدت أن "الصمت على هذه الجريمة المروعة والبشعة سيدفع العدو للتمادي أكثر على كافة البلدان العربية والإسلامية، وكما حذرنا سابقًا فإن هذا العدوان الإجرامي الوحشي سيصل إلى مختلف البلدان ما لم تتحرك الشعوب وتتحرك الدول للصمود والمواجهة."

وشدد البيان على أن الجماعة "مستمرة في تأدية واجباتها حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها."