اليمن

"أنصار الله" تعلن تنفيذ عملية نوعية بصاروخ باليستي فرط صوتي ضد هدف إسرائيلي حساس


أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء (16 أيلول 2025)، تنفيذ عملية عسكرية وُصفت بـ"النوعية"، استُخدم فيها صاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين-2" استهدف هدفًا حساسًا في مدينة يافا المحتلة.

وجاء في بيان الجماعة: "انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردًا على جرائم الإبادة الجماعية والتصعيد الخطير الذي يقوم به العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين-2 مستهدفًا هدفًا حساسًا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة."

وأضاف البيان أن العملية "حققت هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ."

وأشار كذلك إلى أن "سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية نفذ عملية عسكرية استهدفت ما يسمى بمطار رامون في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، وقد حققت العملية هدفها بنجاح."

وتابعت الجماعة: "يجدد اليمن دعوته لكل أبناء الأمة العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتهم الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه إخواننا في قطاع غزة الذين يتعرضون للإبادة الجماعية والحصار والتجويع والتهجير على مرأى ومسمع من العالم."

وأكدت أن "الصمت على هذه الجريمة المروعة والبشعة سيدفع العدو للتمادي أكثر على كافة البلدان العربية والإسلامية، وكما حذرنا سابقًا فإن هذا العدوان الإجرامي الوحشي سيصل إلى مختلف البلدان ما لم تتحرك الشعوب وتتحرك الدول للصمود والمواجهة."

وشدد البيان على أن الجماعة "مستمرة في تأدية واجباتها حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها."

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
