الحوثيون ينفون استهداف قيادات في صنعاء بهجوم إسرائيلي​

نفى مصدر في وزارة الدفاع التابعة لجماعة "أنصار الله في اليمن، الأنباء التي تتحدث عن استهداف قيادات في صنعاء خلال الهجوم الإسرائيلي على العاصمة اليوم الخميس.

وجدد المصدر التأكيد على أن ما يحدث هو "استهداف لأعيان مدنية، واستهداف للشعب اليمني بكله بسبب مواقفه الداعمة لغزة التي تتعرض لإبادة وتجويع على مرأى ومسمع من العالم".

وأشار المصدر إلى أن "جولة العدوان الصهيوني الجديدة فاشلة كسابقاتها، والعمليات اليمنية والإسناد اليمني لغزة وللمقاومة لن يتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة"، مضيفا أن "يد الشعب اليمني القوية بقوة الله ستطال مجرمي الحرب الصهاينة بإذن الله".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم أنه شن غارة جوية استهدفت موقعا عسكريا تابعا لجماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء.