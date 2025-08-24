العدو الصهيوني يستهدف محطة الطاقة في صنعاء

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصدر عسكري، اليوم الأحد، (24 آب 2025)، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء.

كما نقلت وكالة "رويترز" عن شهود قولهم إن قصفا استهدف صنعاء بالقرب من منطقة المجمع الرئاسي وقواعد صواريخ.

وتحدثت وسائل إعلام تابعة لجماعة انصار الله في اليمن عن "عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة صنعاء".

وقالت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر عسكري: "الجيش بدأ سلسلة غارات في اليمن ردا على استمرار إطلاق الصواريخ والمسيرات".

وكشفت مصادر محلية أن هناك "تحليقا مكثفا" للطيران الإسرائيلي في سماء صنعاء.

وأكد انصار الله في اليمن مرارا أن هجماتهم تأتي للتضامن مع الفلسطينيين في غزة، التي تتعرض لحرب إسرائيلية منذ نحو 22 شهرا.