اليمن

يرونه بعيدا ونراه قريبا...جهر بها الرئيس الإيراني...


هشام عبد القادر ||

 

ومقال للسيد هشام سابق فلسطين عين الوجود ومكة قلب الوجود.. فماذا وصلنا إلية اليوم في 11/11/2023

 

تحدث كل قادة الدول العربية والإسلامية عن أحوال غزة المظلومة ..وعن شعب فلسطين المجاهد.. والمقاوم.. ووصلوا إلى بيان ختامي ..إيصال الغذاء والدواء.. ورجع الختام في نهايته مناشدته المجتمع الدولي لإيقاف الحرب على غزة ..أي إن الأمر رجع إلى مجتمع الخوف الدولي التي تسيطر عليه أمريكا...والدول الكبرى.  ..

لم يكن في خطاب جميع القادة تصريح ..يرتبط بالله ..والجهاد والمقاومة الإسلامية ولم يكن هناك تصريح لصحة خط المقاومة الفلسطينية وحق الدفاع عن فلسطين إلا بخطاب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والذي صرح ايضا بالحق المطلق لقيادة الكون والوجود ليس للمجتمع الدولي بل هو لصاحب العصر والزمان الذي يرونه بعيدا ونراه قريبا.  .

وعما قريب ستتحول المعادلات ..وستكون زوال دولة الشر دولة الصهاينة بوعد الأخرة فقد تمت قيام دولتهم ل 75عام ومشرفين على عام زوالهم76 عام ولن يكون لهم حظ فوق هذه الأعوام...وأما كل المطبعين هم ايضا في زوال بزوال الصهاينة...

وتشرق الأرض بنور ربها...

ونقول لشعب فلسطين لقد رسمتم خارطة الحقيقة للعالم...فعملية طوفان الأقصى عين الحقيقة حيث فلسطين عين الأحداث...وقمة الدول العربية والإسلامية قمة الحقيقة...حيث ظهرت الحقيقة أمام العالم إن دولة إيران هي قلب الحقيقة في العالم....

تصرح بالحق ولا تخاف لومة لائم..  

وعما قريب ستكون هناك أحداث خارقة...تغير المعادلات في العالم العربي والإسلامي يتجه العالم الإنساني نحو الحقيقة الكلية في الوجود..

يرونه بعيدا ونراه قريبا

 

والحمد لله رب العالمين..

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