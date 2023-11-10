اليمن

السيف اليماني الأصيل حامي الإسلام والمسلمين..


هشام عبد القادر ||

 

اليمن تتصدر المشهد بالدفاع عن المقدسات الإسلامية والشعوب المظلومة.. وتقدم التضحيات والأولويات للقدس ولشعب فلسطين المظلوم...رغم إن اليمن بأشد الحصار .برا وبحرا وجوا.. ولكن باعت نفسها للقضية المقدسة...وتحالفت مع كل دول محور المقاومة...وجعلت يدها العليا ...رغم كل الظروف والمحن والجوع.. والحصار...

نقول لشعب اليمن وقيادته الثورية والسياسية.. هنيئا لكم بحبكم للوحدة الإسلامية والغيرة والدفاع عن المظلومين...واقول للأعداء بالداخل الذي يشق الصف اليمني وحتى من الشمال غير الجنوب فهناك اعداء بالشمال والجنوب يقفون ضد مسيرة الحق...نقول لهم...لن تفلتوا من عقاب الله والعذاب بيد المؤمنين ..فعالم اليوم صراع دولي عالمي وهناك ..أشرار بالداخل ...يسيئون للمسيرة الربانية الحسينية..

نهايتهم قريب...فالوقت وقت مواجهة عالمية فلا تنخروا بالشأن الداخلي  وتعادوا اولياء الله...

أما رسالتي للعدوا الخارجي اليمن اصبحت قوة إقليمية واختارت طريق ابي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام ثورة مستمرة ابدية.. لن تتراجع...بل تتقدم.. إلى الأمام.. وتتوحد مع كل صفوف المؤمنين والأحرار بالعالم...

سوف تكون الراية اليمانية ..أهدى الرايات...

فقط بإختيارها مبدأ الشهادة والتضحية في سبيل ما ضحى به الإمام الحسين عليه السلام...

ونقول لكل دول محور المقاومة نحن معكم ولسنا افضل منكم.. ولكن المناخ والجغرافيا والوقت والمناسبة والعوامل مهيئة لليمن.. لإننا لم نعد نخاف خسارة شئ.. فقد باع الشعب اليمني كل ما يملكه في سبيل البقاء بالكرامة والعزة والسيادة ..وشق الطريق والتوجه نحو بوصلة تحرير المقدسات الإسلامية والشعوب المظلومة...ونشر الفكر الحسيني...

وايضا ..نحن على ثقة وإيمان إن حزب الله وإيران والحشد الشعبي وسوريا والمقاومة في فلسطين جميعهم كلا لديه الكثير من المفاجئات والقوة.. قوة الردع...ولم نمدح اليمن.. ونقصد بالأفضلية نحن طلاب وتلاميذـ.. بل نقصد إن اليمن مناخها وحالها اليوم في حالة بيع نفس متقدم خيارها اليوم خيار التضحية.. والفداء بالمقدمة...لتكون بوابة الخير للعالم في عصرنا الجديد.. عصر التحولات.. والتطورات.. 

يرونه بعيدا ونراه قريبا

 

والحمد لله رب العالمين

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الأسر المنتجة نواة للأقتصاد المقاوم .
السيف اليماني الأصيل حامي الإسلام والمسلمين..
الحوثيّون سادة العرب
غزة وتكرار نكبة 48 والفلسطيني يقول أين العرب؟!
لا تصالح..!
الامريكي يسوق لما بعد حماس!!!
ماذا تعني وحشية الصهاينة وعجزالعالم عن إيقاف العدوان على غزة ؟!
السيد نصر الله صمته كلام وإشاراته أفعال...
النصر الالهي أمر محتوم..!
أهم النقاط في خطاب السيد نصر الله وأهمية عملية طوفان الأقصى..
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Mazin Tuma : موقف مشرف للعراق وكالعادة ...
الموضوع :
مؤتمر القاهرة الدولي للسلام. لماذا دولي و معَ مَنْ السلامٌ ؟!
إبن اليمن : كلام فيه توافق اكتر مما فيه نواقص، الناقص في كلامك الرائع سيدي، أن المنتظر ليس غائب عن ...
الموضوع :
كيف يمكن للإمام الغائب أن يقود المجتمع؟!
جبارعبدالزهرة العبودي : يا استاذ فضائحهم في كتاب (ملوك البترول ) لمؤلفة يهودية والذي انتشر في مرحلة بين الستينيات والسبعينيات ...
الموضوع :
تبادل الزوجات في مضارب آل سعود..!
ايثار انور محمد : بارك الله فيك دكتور إبراهيم. ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
أبو رغيف : هذا موقف محمود للسيد رئيس العراق ولكن يبقى وجود الأميركان في العراق بحجة تقديم ألدعم غصة في ...
الموضوع :
قائد سرايا عاشوراء بالحشد الشعبي كاظم الجابري.. ليث العراق السوداني يهز اركان الخضوع العربي في قمة القاهرة
ابو عباس : احسنت لمشكله هو صاحب حض لم تتناول وسائل الاعلام تحليل خطابه هو اكثر من ما وصفته هو ...
الموضوع :
السيسي يهودي مع سبق الإصرار والترصد..!
اسماء عباس شغيت : السلام عليكم اريد اعلق فقط هوة المسؤول الي وقع على الكتاب وافقوا عليه مفكروا يوجد باحثين ليس ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
راضية : رائع .. احسنت كثيرا ...
الموضوع :
المهدي ومعركة القدس ..الدليل في إثبات دور الوكيل والاصيل !
Gazaal Adnan : أحسنت وأحسن الله إليك تحليل اكثر من رائع اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه ...
الموضوع :
طوفان الأقصى وظهور المهدي عليه السلام
أبو رغيف : يذكرني عنوان المقال بحادثة يوم الخندق عندما عبر بعض المشركين الخندق يتزعمهم الفارس الذي لا ند له ...
الموضوع :
الاساطيل الامريكية تهدد وتتوعد ونحن نردد ، هل من مُنازِل…..!؟ *
فيسبوك