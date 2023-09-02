اليمن

اليمن/ امريكا في البحار تتحدى الانصار...


 

هشام عبد القادر ||

 

اكثر الكتاب والمحللين السياسين يقولوا لماذا لا يضرب الانصار القواعد الامريكية في البحار...بهذا السؤال يثبتوا أنه لا يوجد في الوطن حر إلا انصار الله...

نقول إن الحرب لا محالة مستمرة ...ومشتلعة مهما كان هناك هدنة ومفاوضات ..هكذا القدر .. يقول إن المنطقة والجزيرة العربية بداية الشرارة لحرب عالمية ثالثة...فيها يسقط الشر إلى الأبد...والأن امريكا تقدم قواتها في البحار...لتعجيل حرب عالمية...وللأمر حكمة...

نحن مع صبر القيادة اليمنية صبر الانصار.. لإن المعركة ...لا يخوضها الأحرار في سجادة الصلاة ..إلا بعد رمي عمر بن سعد وحرملة سهام البدء بالقتال....

والخسران في المعركة حزب الشيطان...

الايام موعودة بالنصر لحزب الله.. المؤمنين...

والنصر قادم ...والانصار هم لها...هم من سيقدمون بالدفاع عن اليمن وطرد المحتلين ولا يخافوا لومة لائم ..وإنما العدوا الداخلي يريد يستهدف انصار الله من حقدهم على انصار الله يريدون الدمار لانصار الله وليس حب في اليمن والوطن ..وإلا ما قالوا على الانصار ان يتصدوا للأمريكان وحيدين اوليس هم من الوطن لكن اثبتوا على انفسهم إنهم ايدي تحركهم العدوان الخارجي لذالك ..همهم الوحيد إبادة انصار الله من الوجود وهذا ما لا يحصل ابدا....

معركة البحار هم لها انصار الله كما هم لها في الجوء والميدان...

ونحن مع الصبر والحكمة...والقوة هي في الصبر والحكمة..البقاء في الميدان دون تقدم هو نصر حيث يوجد عدوا داخلي اعظم من تحركات الامريكان العدوا الداخلي في اليمن هم اخطر من تقدم القوات الأمريكية في البحار...

نحن مع صبر انصار الله وقيادته الثورية والسياسية...

 

والحمد لله رب العالمين

 

 

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