اليمن/ الهدنة المطلولة رياضيا النتيجة صفر..

هشام عبد القادر ||

لا داعي لكثرة الزيارات وتطويل الهدنة دون نتيجة إيجابية لصالح الشعب اليمني المظلوم ...فالمسئلة مطولة دون الوصول لنيجة غلطـ رياضيا وسياسيا.. وعقليا ومنطقيا..

يفترض أن تكون الهدنة واحد زائد واحد يساوي إثنين.. الشعب اليمني بحاجة للحرية والغذاء والدواء.. والسيادة.. الوطنية..

و اليمن ارضا وإنسانا معتدي عليه ..فلماذا المراوغة بالهدنة المطولة ..نحن لسنا دعاة حرب بل دعاة وحدة وسلام.. ولا نريد الحرب والدمار والقتل والتشريد سوى لليمن او لكل شعوب المنطقة.. وللبشرية جمعا...

ولكن الشعب اليمني ضاقت عليه الأحوال بالمعيشه.. تمزقت اليمن وتباعدت الأسفار...ونحن نرد العيب ليس على العدوا الخارجي ولا على الجهات المفاوضة ..اولا نرد الخطاء اولا على ابناء اليمن أنفسهم شمالا وجنوبا...نتمنى الصلح اليمني اولا.. وتحديد بوصلة المواجهة للعدوا الخارجي...ونطالب كل ابناء اليمن الإلتفاف حول القيادة الثورية اليمنية ..بقيادة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي كونه في العصر الحاضر هو صمام أمان اليمن.. ليس من باب المدح او العنصرية او المذهبية او الطائفية او المناطقية او العقائدية او السلالية....ولكن هو الوحيد من بقية القيادات الوطنية والأحزاب السياسية القادر على لم شمل اليمن والإنتصار لليمن وإخراجه من الظلمات الحالية...ولكن بشرط التمسك بقيادته من جميع اطياف الشعب اليمني...بالجلوس في مجلس وطني وسياسي وحزبي وكل المكونات في مجلس واحد اسمه الوطن الواحد ..للجميع...وإخراج اليمن مما هي عليه من تمزق وتباعد الاسفار...وطرد المحتلين.....

واستخراج ثروات اليمن وتسخيرها للشعب اليمني كافة.. ولسنا بحاجة إلى اي دعم خارجي...

هذا ما نريد قوله...وبالنسبة للعدوا الخارجي عليه الخروج من اليمن...وبيننا وبينه قاعدة ونظرية التعايش إن تعايش معنا بسلام فله السلام وإن أبى فالحرب مستمرة...اما قضية المقدسات الإسلامية ستظل اليمن وكل الأحرار في حركة مستمرة ..من أجل تحرير المقدسات الإسلامية والشعوب المظلومة..

والحمد لله رب العالمين

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