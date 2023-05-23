شعب اليمن بالشطرين يحتفلوا بعيد الوحدة اليمنية فمن العدو?!

هشام عبد القادر||

شعب اليمن قد ذاق المرارات من التمزق والشتات ..والشعب اليمني دم واحد ولحمة واحدة ..تجمعهم الارض الطيبة.. تعانقت صنعاء وعدن بكل حب وشوق للوحدة.. فلا تفرقهم السلطة ..ابدا ..لإن الوحدة حجر اساسها ..الاساسي.. هو الشعب.. ثم القائد ..عكس اساس الدولة تبدأ بالمنهج والقائد ثم الشعب ..

أما الوحدة تبدأ بالشعب الحجر الاساسي ..

الشعب يريد أن يعيش بكرامة وعزة وأمان ..المواطن يريد يسافر من صنعاء إلى عدن بأمان ..يكون جيش واحد يحميه لا تقطعات ..ولا خوف ولا إبتزاز...

اليمن مترامية الأطراف تحتوي شعب طيب كريم...

وما مزق الوطن إلا العدوا الخارجي هو العدوا للوحدة لليمنية ...

وتنفذ ادواته والعملاء من الداخل تأجيج الصراع...والتشتت والتمزق..

نريد ننظر للواقع ..الشمال اليوم له قائد واحد.. ومنهج قويم يرفض المحتل الخارجي..

وجيش موحد قوي تستطيع تسافر بكل المحافظات الشمالية دون خوف..

أما الجنوب نعم الشعب طيب وكريم ..ولكن هناك فصائل مختلفة تتبع منها للإمارات والأخرى للسعودية وقيادات تخضع للعدوا الخارجي...

مانريده اليوم هو أن تكون اليمن واحدة وشعب يمني واحد ووطن يحتوي الجميع وثروات تكون لملك الشعب كافة تقسم بالعدالة الإجتماعية...وخيرات اليمن اكثر من سكان اليمن...

تستطيع ثروات اليمن تغذية العالم كافة ..ولكن تحتاج لوحدة يمنية ونتمسك بقائد شجاع كريم...

ونحن نمتلك اليوم القائد ..الشجاع ..الكريم ..

ولازم من إبعاد الغيوم والضباب عن الشعب ..الذي تحجبهم عن القائد...

لإن القائد الشجاع يريد أن يلتمس هموم الشعب ويتكلم معهم بدون حجاب لم يفصل عنهم هذا اللقاء إلا الحرب ..وايضا التمزق الحاصل نتيجة العدوا الخارجي...

ندعو الله ورسوله واهل بيته الاطهار ..بحق الولاية لله ورسوله والمؤمنين ..بإن يعجل الفرج لليمن بالخلاص من هذه الحروب والفتن ويحرر اليمن من الإحتلال الخارجي وادواته بالداخل.. الذي يسعون بالأرض فسادا...

وأن يفرج الغمة عن هذه الأمة ..

ونهنئ الشعب اليمني كافة بمناسبة الوحدة اليمنية التي ستجدد عهودها.

بوحدة القلوب الصادقة. وسخاء الانفس وبالطيب والكرم والشجاعة والمصالحة الوطنية والسير نحو بوصلة الحرية للشعوب والمقدسات الإسلامية

والحمد لله رب العالمين

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