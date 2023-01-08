اليمن

الفريق اليمني بلا كسارات!


مازن الولائي ||

 

    لم تعد الرياضة كما بينا في مقالات سابقة لم تعد رياضة! بل ساحة معركة سياسية يحسب لها العدو ألف حساب! وهي تمثل - الرياضة - واحدة من أساليب جذب الجماهير وإعادة ترتيبهم على رأي واحد وقلب واحد، وكما شاهدنا منذ سنوات كيف يقاتل الجندي اليمني عاري اليدين والصدر، بل بعض الأحيان دون اطلاقات في شاجور بندقيته وعندما يسأل كيف تذهب دون اطلاقات يأتي جواب هزلي لامس الواقع كثيرا؛ سوف أملأ بندقيتي من مواضع الجيش السعودي! هذا الجندي الذي ارانا العجب في نوع العقيدة التي يحملها في قلبه وروحه، هو ذاته اليوم يرينا الصبر، والبأس، والشجاعة، والصمود، والتحمل في ميدان الرياضة وهو خالي حتى من أبسط التجهيزات الرياضية الضرورية مثل الكسارات التي تحمي أقدامهم المجاهدة في لعبة قد تعرض الكثير منهم للاصابات من دون كسرات! وهنا لابد من دور لنا نحن كأتحاد رياضي ووزارة شباب بيد مجاهد يعرف معنى الجهاد، بأن يغدق عليهم وهم إخوته وأهله بأن لا يدع نقص يؤخرهم عن البقية وهذا يوم الإنفاق ويوم العطاء ويوم وقفة الاخوة..

 

"البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين  يُسَدَّد على دولة الفقيه"

مقال آخر دمتم بنصر ..

 

ــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اليمن/الحصار حرب.. التفويض والإستجابة لتنفيذ إشارة البداية!!
الفريق اليمني بلا كسارات!
رشفات من نهر الكوثر
الى محمد آل خاجة..ألا يكتفى النظام الإماراتي من طعن الفلسطينيين بالتطبيع .؟!
اليمن/ حرب التجويع..اخر رهانات العدو الفاشلة
اليمن/ الحصار حرب..!
بعد لحظة الصدق تلك..!
اليمن/ الرصاصة النارية أهون من رصاصة الجوع والحصار...
اليمن/ السلاح الاخضر !!
أنصار الله قادوا ثورة بإقتدار اشبه بثورة روح الله الخميني ..=
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Jaas Ammf : اجدت استاذنا الفاضل ...
الموضوع :
الانتهازية،،سلاح الاقزام
Jaas Ammf : احسنتم ووفقتم ...
الموضوع :
خليجي 25 على الابواب
جعلها الله سنة خير وعافية على حضرتكم : بارك الله فيك ...
الموضوع :
سنة ميلادية جديدة وطموحات تنتظر التحقق.
محمد الموسوي : السلام على مولاتي ام البنين صلوات الله عليها عظم الله اجورنا واجوركم ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
ام فاطمه : احسنت بارك الله فيك عاش قلمك دكتورنا الغالي ...
الموضوع :
خليجي ٢٥ ضيافة حسينية
dswe3qqrs65f : الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية ماضية بأجندتها المشبوهة بأتجاه اخضاع العراق لصالح اهدفها الرامية من ...
الموضوع :
من واقعة الطف الى واقعة المطار؛ فسطاط الحسين يستقبل قادة النصر ببشرى التحرير .
Jaas Ammf : احسنت ...
الموضوع :
السرقة تحت ستار الدين خيانة
Jaas Ammf : افدتم موفقين ...
الموضوع :
وضوح المؤامرة يتطلب حزما..!
bnnwwijk : على ساسة الشيعة تخيير الولايات المتحدة الامريكية وعملائها في العراق اما ان يبقوا في العراق ويكفوا عن ...
الموضوع :
هل يمكن تحويل ازمة الدولار الى فرصة؟!
Jaas Ammf : احسنتم ...
الموضوع :
وضوح المؤامرة يتطلب حزما..!
فيسبوك