أنصار الله قادوا ثورة بإقتدار اشبه بثورة روح الله الخميني ..=

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هشام عبد القادر || أقول لضعفاء النفوس إن اليمن استطاعت أن تقود ثورة قوية بإقتدار 'بدأ من زمن ظهور ثورتهم من مران زمن السيد حسين بدر الدين الحوثي رحمه الله وهم في إنتصارات متواصلة وقاموا بثورة 21سبتمبر وانتصروا على ايدي العمالة الخارجية ثم واجهوا اعظم حرب تاريخية في اليمن تحالفت عليها دول أعراب الخليج مدعومة وبإذن من واشنطن ومن بريطانيا وفرنسا ومن عدة دول عالمية 'اريد اقول إنها ثورة اشبه بثورة روح الله الخميني من حيث الصمود والمواجهة رغم حداثة الظهور انطلقوا من الصفر'من لا شئ .. نعم يؤسفنا المخربين لوحدة الصف من الداخل سوى في إيران او في اليمن او في اي دولة محور مقاومة لكني شهادة أمام العالم إن دول محور المقاومة مؤيدة لم تستطيع اي دولة بالعالم زعزعتهم ولكني اوجه رسالتي لمن يشكك بهذه القوة الثورية لمحور المقاومة عليه مشاهدة الواقع للصمود والتضحيات وما تقدمه دول محور المقاومة من تضحيات كبيرة وصمود وتحدي وعدم الإنكسار ' واوجه رسالتي ايضا لدول محور المقاومة انتم انتصرتم إنتصار عسكري فريد ليس كمثله اوجه النصح بالنظر للشعوب في دول محور المقاومة لولا صبرهم ما انتصرتم لولا تضحياتهم ما انتصرتم هكذا قال روح الله الخميني الفضل للشعب المؤمن 'إذا يجب مراعاة ومعاناة الشعوب بتقديم الخدمات لهم وإلتماس همومهم 'لا أحد يقول لي أنت لست اخبر من القادة والقيادة السياسية أعرف ذالك لست اخبر من حنكتهم وقوتهم وحكمتهم ولا امتلك ذرة من إيمانهم لكن أريد توصل رسالتي إليهم إن هناك اصوات من حاجات مهمة للإنسانية حالتهم المعيشيه لا يوجد إلتفاتات وإلتماس الهموم 'حتى ولو بالكلمة والمشاعر' ولا يسعني إلا أن نبارك لدول محور المقاومة كافة وابارك للشعب اليمني الصامد وقيادته السياسية والثورية بمناسبة دخول عام شمسي جديد ونسأل الله تحقيق أمنيات المؤمنين العارفين المؤملين المرتقبين لدولة العدل التي تشمل العالم والوجود بنور الرحمة والسلام .. والحمد لله رب العالمين