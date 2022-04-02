تطورات الأزمة في اليمن؛ ماذا بعد الإعلان عن هدنة الشهرين ؟ 



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

فهد الجبوري || هل توفر الفرصة لإنهاء كارثة الحرب على اليمن أعلن مبعوث الأمم المتحدة الجمعه عن هدنة لمدة شهرين بين طرفي الصراع في اليمن يسري مفعولها من يوم السبت ، وهو اليوم الأول لشهر رمضان في بعض الدول الإسلامية . وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص في اليمن هانز غروندبيرغ " إن الهدف من هذه الهدنة هو منح اليمنيين استراحة ضرورية من الحرب ، والتعافي من المعاناة الإنسانية ، والأكثر أهمية هو أمل إنهاء هذا الصراع " وهذه هي المرة الأولى التي تبرم بها الأمم المتحدة اتفاق هدنة بين التحالف الذي تقوده السعودبة وحكومة صنعاء بزعامة الحوثيين ، مما يشكل خطوة مهمة باتجاه إنهاء الصراع المستمر منذ سبع سنوات والذي خلف مئات الآلاف من الضحايا وترك الملايين من اليمنيين يواجهون المجاعة وسوء التغذية والظروف الحياتية الصعبة وكانت وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة أعلنت في شباط الماضي أن ١٣ مليون يمني يواجهون المجاعة . يذكر ان حركة أنصار الله الحوثية أعلنت اكثر من مرة استعدادها لإيجاد حل سلمي للحرب شريطة ان يتوقف العدوان السعودي على اليمن والمستمر منذ عام ٢٠١٤ ، وان تقوم السعودية برفع الحصار الظالم المفروض على الموانئ اليمنية والذي يساهم في تفاقم معاناة الشعب اليمني بسبب حرمانه من الحصول على حقه في الغذاء والدواء وبقية متطلبات الحياة . إن نجاح الهدنة يعتمد بشكل أساسي على السعودية والدول المتحالفة معها ، ولابد من ممارسة الضغوط بكافة اشكالها لحمل السعودية ومن يدعمها على الاذعان لصوت الحق وترك الشعب اليمني يقرر مصيره بنفسه ، وهو القادر على تجاوز محنته اذا ما توقف العدوان الظالم عليه .