اليمن

تبا لكم و لشرعيتكم المزعومة


  قاسم الغراوي *||   اكثر من سبع سنين مرت على قتل الشعب اليمني بدم بارد بحجة الشرعية من قبل التحالف العربي  الاجرامي الصهيوني الذي تقوده السعودية والامارات  تجاه شعب عربي مسلم  . سبع سنوات مرت على تدمير البنى التحية ومصادرة الحياة بحجة الشرعية.. سبع سنوات مرت على الحصار والجوع والمرض لشعب عربي اصيل كان آمنآ  مسالمآ يعيش ببساطة.. حادثة قتل ، او حرق ، او غرق ، او اعصار ، او موت طفل تهز العالم وتبكيه وتجتمع كلمته من اجل موقف موحد  لان الانسانية تجمعهم  ، وتفرقهم هذه الانسانية ولن يلتقوا على اضعف الايمان بها للوقوف مع شعب اليمن الذي يدافع عن نفسه فيلام ،  يطلب الحياة فيقتل ، يسعى للاستقرار فيدمر ، يشكوا للانسانية فيهمل .. كل هذا من اجل الشرعية !!؟؟؟ تبآ لكم ولشرعيتكم التي تسمح لكم بقتل الشعب وتدميره وتسليم اراضية وموانئه للمعتدي العربي المتصهين ، الم تنتهي شرعية السلطة بعد مرور هذه السنوات ، الم تفقد شرعيتها وهي تتآمر لقتل شعبها وتستمتع به .  في مجلس الأمن مندوبة دولة بوليفيا  ترد على أحمد عوض بن مبارك ممثل ما يسمى الحكومة الشرعية الیمنیة في مجلس الأمن الدولي ، بسخرية وإستنكار !! : لماذا تجاهلت كل تلك الجرائم البشعة التي يرتكبها التحالف !!! وتلك الأسلحة الفتاكة والمحرمة في قتـل الأطفال والنساء والأبرياء في وطنك اليمن! ؛ وجئت تتحدث هنا عن إن الحوثيين يزرعون الألغام لإعاقة التحالف من التقدم !!!؛ هل تُدرك أنك بهذا الكلام!!!؛ تجعل نفسك سخرية وطرحك حقير كحقارة شرعيتك المزعومة التي تقتل شعبها وتتآمر عليه ..!!!؛ سبع سنوات والعالم ينظر بازدواجية للانسانية في العالم ويغض النظر عن شعب اليمن يذبح بالصواريخ وهو عاجزا عن حل هذه الحرب العبثية. تبـآ لكم ولشرعيتكم المزعومة ولمن يباركها ولمن يؤيد وجودكم وعدوانكم على شعبكم من التحالف السعودي الاماراتي الصهيوني  تبآ للقتلة الذين يغتالون الحياة والانسانية لشعب عاش امنآ وبعيدآ عن المؤامرات والحروب العبثية.   * كاتب /محلل سياسي
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