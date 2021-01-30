اليمن

اليمن أصل عروبتكم، فلماذا أدخلتم زُناة الاعراب الى صنعاءها ؟!


 

د. هاتف الركابي ||

 

·        رسالة إلى جامعة الدول العربية ..

تاهت مراكبنا ...وهام الرُّبان يصارع الطوفان ليحملها الأمان إلى مستقرها ومرساها .. عقوق أبناء تركوا الفُلكَ وآووا إلى جبال الظلم والطغيان ليعتصموا ...لا...بل واعتصموا بها ،

تناسلت أفاعي بنو النضير وبنوقريظة .. تنفث سُمَّها في شرايين الشعوب التي أنهكها التخاذل والذّلُّ والهوان ،،

جرذان الأنابيب ...فئران النفط ...مزّقوا اواصر الأخوة ...لعقوا دم الأطفال

رقصوا مع الذئاب على ولائم السبي وفضِّ بكارة الشرف العربي ...الذي سالت فيه لوثة الآفرنج ، واختلط ماء الترائب برجس الصّلب الذي مانضح يوماً إلا برجس العهر وأورام الجنس التي عششت في عقولهم وأذهانهم

أيّ مغول ...وأيّ تتار ..

أوليسوا أحفادهم !!!؟؟؟

تناسلوا منهم ...يبيضون أحقاداً وطمعاً وجشعاً وعدوات طفولة مستباحة ..

وصرخات الاطفال صمّاء دونها منظمات حقوق الإنسان ...

دماء دعاة من يدّعون حماية الإنسان مخدّرة باللذات المثقلة والحبلى بجرائم يندى لها ضمير الإنسان اليقظ الحيّ

هذا زمن النار ..وزمن العهر ..وزمن الطوفان ..خنِقَ به اليمن ..والعراق وسوريا ...وغيرهم ممن طالهم غزو وحروب بشعة مادوّنت مثلها يدُ الإنسان

الجرائم التي ارتكبتها السعودية والامارات منذ سنوات  في اليمن لن يشهد التاريخ أبشع منها من  قتل وحصار وتجويع وترهيب يندى له جبين الإنسانيه..

يمارس رعيان الجزيرة محو للتاريخ والحضارة .. جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وبتعاون امريكي ترتكبها مملكة ال سعود وامارات آل نهيان ، قتلت اكثر من 17،000 طفل يمني منذ بدء عدوانها وحربها على اليمن قبل 6 أعوام..

الامارات اخذت بالقوة جزيرة سقطرى ونقلت منها الاشجار النادرة ولكنها لم تعمر بل ماتت كلها ، فأي خسةٍ هذه ..

ضربوا مطار صنعاء من اول يوم للحرب واعلنوا الحصار الجوي والبري والبحري وهدفهم السيطرة على كل المنافذ البحرية والجزر ..

اما السعودية تريد النفط الموجود على الحدود واستغلال الاراضي لمد انابيب النفط .. ولاوجود لصرخة الحق العربية او الدولية ولا وجود للضمير الانساني ولا الانسانية .. فهي مهزلة بكل المعاني الانسانية ومهزلة العروبة والاسلام الكاذب الذي يدعون به ( الذي هو ليس اسلام محمد العظيم ) ..

وبإسم الامم المتحدة قامت السعودية بارتكاب ابشع الجرائم الدولية..  لارواتب بسبب الصراع ،، اخذوا كل خيرات اليمن ،، حرب احقاد على التاريخ والانسان ،، ضربوا حتى المزارع والمواشي والخيول اليمنية الاصيلة ..

هؤلاء عربان الخليج اوصلوا اليمنيين الى الهوان والتشرد والضياع والجوع والالتحاق بجبهات الصراع الدائر هناك لاسيما بين صفوف الاطفال .. ووضعت السعودية شلة من المرتزقة اليمنيين متمثلة بعبد ربة منصور هادي وعصابته من اشباه الرجال في اراضيها ..

لا اعرف لماذا هذا الخنوع العربي امام هذا العهر السعودي والاماراتي ..

عار على الامم المتحدة .. عار على مفوضية  حقوق الانسان  العالمية .. عار على مجلس الامن الدولي .. عار على جامعة الدول

العربية الفاشلة ( فهذه اليمن اصالة عروبتكم فلماذا ادخلتم زناة العربان الى صنعائها ) ..

وأقول لأعراب السعودية والامارات أن التاريخ والحضارة لاتباع ولاتشترى .. وقريبا ستنتصر اليمن عليكم  وستشرق الشمس من جديد ، ويعود اطفالها الى المدارس ، وينشد الاولاد والبنات نشيدهم الجميل لتعود اليمن حرة ابية بأهلها وتاريخها واصالتها ..

طوبى لصوتكم اهل اليمن ...لصوت الحقّ الذي ويهزّضمائرهم الخاوية لتعود إلى صحوتها ..

ستدكون عروش ظلمهم ...ويغورون في رمال جشعهم المتحركة ..

نأمل ان تكون هناك سيوف تقطع رؤوس الأفاعي التي مازالت تسري وتتلوى في شعاب اراضينا المقدّسة

لكم يا أهل اليمن كل محباتنا من العراق المفعمة والممتلئة بسنابل الآنسانية ..

 

الدكتور

هاتف الركابي

العراق / الناصرية

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