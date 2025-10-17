كأس العراق: انطلاق منافسات الدور الـ(32) من البطولة هذا اليوم

تنطلق اليوم الجمعة منافسات الدور الـ(32) من بطولة كأس العراق بإقامة (8) مباريات في بغداد والمحافظات، حيث يلتقي فريق الكاظمية نظيره غاز الشمال في ملعب الكاظمية ،فيما يضيف فريق المصافي في ملعبه نظيره النجف. فيما يشهد ملعب المدينة الرياضية في البصرة لقاء فريق نفط البصرة مع الفهد، بينما يضيف ملعب الـ(5000) مباراة اصحاب الارض فريق الحسين أمام نظيره عفك.

في حين يلتقي فريق الكهرباء نظيره الحشد الشعبي في ملعب أمانة بغداد، فيما يشهد ملعب الناصرية الدولي مباراة فريق الغراف مع نفط ميسان. وفي الختام، يستضيف ملعب الفيحاء في البصرة مباراة الميناء مع نظيره نفط الوسط ، بينما يشهد ملعب دهوك لقاء فريق الموصل مع ديالى.