الصفحة الرياضية

"فيفا" يعلق على تهديدات ترامب بشأن مباريات كأس العالم 2026


علق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي لوح فيها بإمكانية نقل بعض مباريات مونديال 2026 من مدينة بوسطن إلى مدن أخرى داخل الولايات المتحدة.

وذكرت شبكة Sky News أن "فيفا" أكد أن لترامب الحق في تحديد المدن التي يعتبرها آمنة لاستضافة المباريات، مشيرة في الوقت ذاته إلى ثقتها بأن جميع المدن الست عشرة المقررة لاستضافة البطولة ستكون جاهزة بالكامل لإنجاح الحدث العالمي.

وكان ترامب صرح في وقت سابق بأنه قد يعيد النظر في إقامة بعض المباريات داخل مدن أمريكية محددة إذا تبين أنها لا توفر "الظروف الأمنية المناسبة" لاستضافة المباريات، ملمحا إلى إمكانية نقلها إلى مدن أكثر استعدادا من حيث الأمن والتنظيم.

يذكر أن كأس العالم 2026 ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستكون النسخة الأولى في التاريخ التي تقام بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
"فيفا" يعلق على تهديدات ترامب بشأن مباريات كأس العالم 2026
منتخب الشباب للملاكمة يواصل معسكره في البوسنة استعداداً لدورة الألعاب الآسيوية
تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد التعادل مع السعودية
أندية إسبانية تتخذ قرارا قبيل مواجهتها لفرق إسرائيلية
29 يوماً ويتجدد الحلم.. موعد مباراة العراق والإمارات في تصفيات كأس العالم 2026
"العدالة غابت!".. ماذا قال أيمن حسين بعد مباراة السعودية؟
نور صبري ينتقد لاعبي العراق: هم الأقل جودة في جميع الأجيال
4 منها تعلو العراق.. تصنيف المنتخبات التي قد تصطدم بـ"أسود الرافدين" في الملحق العالمي
السعودية تتعادل مع العراق وتتأهل الى كأس العالم 2026
تشكيلة منتخبنا الوطني في مباراة حسم التأهل الى كأس العالم
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك