4 منها تعلو العراق.. تصنيف المنتخبات التي قد تصطدم بـ"أسود الرافدين" في الملحق العالمي


مع اقتراب إسدال الستار على التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، تترقب الجماهير العراقية بشغف ما ستؤول إليه نتيجة المواجهة المرتقبة بين العراق والإمارات في شهر تشرين الثاني المقبل، والتي ستحدد هوية ممثل القارة الآسيوية في الملحق العالمي.

المتأهل من العراق والإمارات سيجد نفسه في الملحق العالمي، والذي يشهد مشاركة 6 منتخبات، 1 من كل قارة، باستثناء قارة أمريكا الشمالية (منتخبان) ولا تشارك قارة أوروبا فيه.

ومن المقرر أن تقام مباريات الملحق العالمي في الولايات المتحدة أو المكسيك، حيث سيجنب المنتخبان الأعلى تصنيفا الدور الأول للملحق، وتلعب الفرق الأربعة الأخرى مباراتين لتحديد منتخبين يتأهلان للقاء المنتخبين الأعلى تصنيفا، لتحديد آخر بطاقتين مؤهلتين للمونديال المقرر إقامته في أميركا وكندا والمكسيك صيف العام المقبل.

لنعرف تصنيف - تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" - المنتخبات التي قد تصطدم بالعراق في طريق كأس العالم 2026 في حال عبور الإمارات:

بحسب آخر تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يحتل المنتخب العراقي المركز 58 عالميًا، وهو مركز جيد على المستوى الآسيوي، لكنه يضع "أسود الرافدين" خلف أربعة منتخبات من القارات الأخرى المشاركة في الملحق، ما يعني أن العراق قد لا يكون ضمن المنتخبات الأعلى تصنيفًا التي تُعفى من الدور الأول.

رغم المنافسة الشديدة في القارة السمراء، تأهلت 4 منتخبات إلى الملحق الأفريقي الذي سيُقام في الشهر المقبل لتحديد ممثل القارة في الملحق العالمي:

نيجيريا (45 عالميًا)

الكاميرون (52 عالميًا)

الكونغو الديمقراطية (60 عالميًا)

الغابون (79 عالميًا)

قارة أمريكا الجنوبية: بوليفيا (77 عالميًا)

ضمنت بوليفيا بالفعل مقعدها في الملحق العالمي بعد نهاية تصفيات أمريكا الجنوبية، رغم سجلها المتواضع مقارنة بجيرانها من منتخبات القارة اللاتينية. ورغم أن بوليفيا تُعدّ من أضعف المنتخبات اللاتينية على الورق، إلا أن خبرتها في مواجهة منتخبات الصف الأول في القارة مثل البرازيل والأرجنتين تجعلها خصمًا لا يُستهان به.

قارة أوقيانوسيا: نيو كاليدونيا (150 عالميًا)

تُعد نيو كاليدونيا أو "كاليدونيا الجديدة" أضعف المنتخبات المشاركة في الملحق من حيث التصنيف، إذ تحتل المركز 150 عالميًا، ما يجعلها الخيار "الأفضل" لأي منتخب يسعى للعبور إلى المرحلة النهائية من الملحق. ورغم ذلك، فإن المنتخب القادم من أوقيانوسيا غالبًا ما يكون منظمًا ومقاتلًا، ويعتمد على الجانب البدني والانضباط التكتيكي.

قارة أمريكا الشمالية:

لم تُحسم بعد هوية المنتخبين اللذين سيمثلان القارة في الملحق (منتخبان فقط)، لكن الترشيحات الحالية تشير إلى:

بنما (29 عالميًا)

كوستاريكا (47 عالميًا)

جامايكا (69 عالميًا)

هندوراس (65 عالميًا)

كوراساو (84 عالميًا)

سورينام (131 عالميًا).

 وادناه ترتيب تصفيات امريكا الشمالية لكأس العالم 2026 بعد نهاية الجولة الرابعة (بعد جولتين للنهاية)، حيث سيتأهل المتصدر رسمياً، أما أفضل منتخبين في المركز الثاني يتأهلان الى الملحق العالمي (الذي قد يتأهل اليه العراق في حال عبور منتخب الامارات).

 

 

تأثير تصنيف "فيفا" على مشوار العراق في الملحق العالمي

يُمكن تلخيص تأثير تصنيف المنتخبات المتأهلة للملحق العالمي على مشوار العراق (الذي يحتل المركز 58) على النحو التالي:

في حال تأهل منتخبان أعلى تصنيفاً:

 إذا صعد منتخبان أعلى تصنيفاً من العراق (مثل نيجيريا أو الكاميرون من إفريقيا، أو بنما أو كوستاريكا من أمريكا الشمالية)، فإن العراق لن يكون ضمن المنتخبات الأعلى تصنيفاً التي تُعفى من خوض الدور الأول للملحق العالمي. هذا يعني أن "أسود الرافدين" سيضطرون لبدء مشوارهم من الدور الأول.

في حال تأهل منتخب واحد أعلى تصنيفاً أو لا يوجد: إذا تأهل منتخب واحد فقط أعلى من تصنيف العراق، أو لم يتأهل أي منتخب أعلى منه، فسيكون العراق ضمن المنتخبات الأعلى تصنيفاً التي تتجنب خوض الدور الأول للملحق. 

وعلى الرغم من صعوبة الطريق، إلا أن الحلم ما زال قائمًا، وتبقى فرص العراق في الوصول إلى كأس العالم 2026 مرتبطة بالثبات الذهني والجاهزية البدنية في المواجهتين الحاسمتين ضد الإمارات، ثم في الملحق العالمي المرتقب.

 

أسود الرافدين أثبتوا عبر تاريخهم أنهم قادرون على تجاوز الظروف الصعبة، وربما تكون آذار 2026 فرصة جديدة لكتابة فصلٍ تاريخي جديد يعيد العراق إلى المونديال بعد غيابٍ دام أربعة عقود.

