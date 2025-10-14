منتخبنا الأولمبي في مواجهة نظيره التونسي تجريبياً هذا اليوم

يلتقي منتخبنا الاولمبي لكرة القدم تحت 23 عاماً، اليوم الثلاثاء ، نظيره التونسي في مباراته الودية الثانية في تونس، ضمن معسكره التدريبي المقام له هناك تحضيراِ لنهائيات آسيا التي تضيفها السعودية خلال شهر كانون الثاني المقبل، حيث ذكر بيان للاتحاد، أن "لاعبي منتخبنا الاولمبي أنهوا مساء أمس الاثنين آخر حصة تدريبية تحضيراً لمواجهة نظيره التونسي في بروفة ثانية خلال معسكره الحالي في تونس تحضيرا لنهائيات آسيا في السعودية ".

كما أضاف أن" المباراة ستجرى في الساعة الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء في ملعب شبيبة القيروان ". في ذات الصدد، كان منتخبنا قد خسر مباراته التجريبية الأولى أمام تونس بنتيجة 3 / 1 .