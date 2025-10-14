مونديال 2026:  منتخبنا الوطني في مواجهة السعودية اليوم

تجري مساء اليوم الثلاثاء، الساعة التاسعة و45 دقيقة، مباراة الحسم بين منتخبنا الوطني لكرة القدم ونظيره السعودي، في مواجهة مصيرية لتحديد هوية المتأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم (2026) عن المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي.

ويعتبر الفريق السعودي متصدراً للمجموعة حالياً بفضل قواعد كسر التعادل، التي تعتمد بالترتيب على: النقاط، ثم فارق الأهـداف، ثم الأهداف المسجلة، وبما أن المنتخبين يتساويان في النقاط وفارق الأهداف (+1 لكل منهما)، تم اللجوء إلى معيار الأهداف المسجلة، حيث سجل (الأخضر) ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد لـ (أسود الرافدين) في مواجهتي إندونيسيا.

وليس لمنتخبنا الوطني سوى الفوز وحصد النقاط الثلاث للظفر بمقعد التأهل للمونديال القادم، بينما سيلعب الأخضر بالفوز او التعادل من أجل العبور إلى مونديال (2026).