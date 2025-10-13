عاجل : القسام تعلن تسليم 13 أسيرا إسرائيليا ضمن عملية تبادل الأسرى في غزة
الصفحة الرياضية

أرنولد يؤكد جاهزية أيمن حسين ويعد بمباراة قوية أمام السعودية


أكد مدرب منتخب العراق الوطني، غراهام أرنولد، اليوم الإثنين (13 تشرين الأول 2025)، جاهزية المهاجم أيمن حسين للمباراة الحاسمة أمام السعودية، التي تُقام غداً الثلاثاء ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وقال أرنولد في تصريح صحفي، إن "أيمن حسين جاهز وسنختار التشكيلة الأنسب بناءً على الجاهزية البدنية"، مضيفاً: "السعودية تمتلك خيارات عدة، أما نحن فنلعب من أجل الفوز فقط".

وأشار إلى أن "الضغط الأكبر سيكون على المنتخب السعودي"، مبيناً أن "المباراة تحمل طابعاً وطنياً وجماهيرياً، والفوز سيكون للعراق، وليس لأرنولد".

من جانبه، شدد اللاعب إبراهيم بايش على أن "المنتخب يدخل بعقلية الانتصار فقط، دون التفكير بأي حسابات أخرى"، مبينا: "نتمنى أن نكون على قدر الثقة ونقدم أداء يليق باسم العراق".

وعن علاقته بالمدرب، قال بايش: "أرنولد أب قاسٍ لكنه جيد، ويمنحنا دافعًا قويًا لتقديم الأفضل في الملعب".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
