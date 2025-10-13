أرنولد يؤكد جاهزية أيمن حسين ويعد بمباراة قوية أمام السعودية

أكد مدرب منتخب العراق الوطني، غراهام أرنولد، اليوم الإثنين (13 تشرين الأول 2025)، جاهزية المهاجم أيمن حسين للمباراة الحاسمة أمام السعودية، التي تُقام غداً الثلاثاء ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وقال أرنولد في تصريح صحفي، إن "أيمن حسين جاهز وسنختار التشكيلة الأنسب بناءً على الجاهزية البدنية"، مضيفاً: "السعودية تمتلك خيارات عدة، أما نحن فنلعب من أجل الفوز فقط".

وأشار إلى أن "الضغط الأكبر سيكون على المنتخب السعودي"، مبيناً أن "المباراة تحمل طابعاً وطنياً وجماهيرياً، والفوز سيكون للعراق، وليس لأرنولد".

من جانبه، شدد اللاعب إبراهيم بايش على أن "المنتخب يدخل بعقلية الانتصار فقط، دون التفكير بأي حسابات أخرى"، مبينا: "نتمنى أن نكون على قدر الثقة ونقدم أداء يليق باسم العراق".

وعن علاقته بالمدرب، قال بايش: "أرنولد أب قاسٍ لكنه جيد، ويمنحنا دافعًا قويًا لتقديم الأفضل في الملعب".