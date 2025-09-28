الصفحة الرياضية

اللجنة الأولمبية تُطلق سلسلة فعاليات رياضية في عموم المحافظات احتفاءً باليوم الوطني


 

أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، اليوم اﻷحد، عن إطلاق سلسلة من الفعاليات الرياضية في عموم محافظات البلاد احتفاءً باليوم الوطني ، وذلك بالتنسيق مع فروع اللجنة في المحافظات كافة، إذ ذكر مفتن في بيان، إن " المبادرة تأتي في إطار المشاركة الفاعلة للمؤسسة الرياضية في إحياء اليوم الوطني، باعتباره مناسبة تاريخية تجسد تضحيات أبناء الشعب وتطلعاتهم نحو بناء مستقبل أفضل" مشيراً إلى أن "الرياضة كانت وما زالت جسراً للتواصل بين أبناء الوطن، ومنبراً لغرس قيم المحبة والتآخي والسلام ".

وأضاف، أن "الفعاليات ستشمل بطولات ومسابقات متنوعة في عدد من الألعاب، وبمشاركة واسعة من الرياضيين والفرق الشبابية، لتكون رسالة واضحة بأن الرياضة جزء أصيل من هوية العراق وحضارته".

كما بيّن أن "اللجنة ستقيم احتفالية مركزية كبرى في مقرها بالعاصمة بغداد، تتضمن عروضاً رياضية وفقرات استعراضية إلى جانب تكريم نخبة من الموظفين المتميزين الذين أسهموا في تطوير العمل الأولمبي خلال الفترة الماضية ".

كذلك أوضح، أن "هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية اللجنة الأولمبية الوطنية بضرورة الانفتاح على المجتمع عبر الرياضة، وجعلها إحدى أدوات التعبير عن الفرح والاعتزاز بالمناسبات الوطنية"، مشدداً على أن "اللجنة ستواصل جهودها لتعزيز الثقافة الرياضية ودعم الأجيال الصاعدة".

فيما أكد على أن"اليوم الوطني يمثل فرصة سانحة لتجديد العهد بمواصلة العمل من أجل عراق مزدهر، تسوده قيم الوحدة، وتزدهر فيه الرياضة كجزء من مسيرة التنمية الوطنية ".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اللجنة الأولمبية تُطلق سلسلة فعاليات رياضية في عموم المحافظات احتفاءً باليوم الوطني
انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة في تشيلي
دوري النجوم: أربع مباريات في ختام الجولة الثالثة هذا اليوم
اتحاد الكرة الدولي يحسم موقفه من مقترح زيادة فرق كأس العالم 2030
دوري النجوم: ثلاث مباريات لحساب الجولة الثالثة هذا اليوم
منتخبنا للناشئين بمواجهة السعودية في بطولة كأس الخليج اليوم
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتجه للتصويت على تعليق عضوية إسرائيل
دوري نجوم العراق: ثلاث مواجهات مثيرة هذا اليوم في انطلاق الجولة الثالثة
اللجنة الأولمبية: توفير معسكرات داخلية وخارجية للمنتخب الأولمبي تحضيراً للنهائيات الآسيوية
منتخب الناشئين يفوز على البحرين ويعزز حظوظه ببطولة الخليج
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك