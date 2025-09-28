اللجنة الأولمبية تُطلق سلسلة فعاليات رياضية في عموم المحافظات احتفاءً باليوم الوطني

أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، اليوم اﻷحد، عن إطلاق سلسلة من الفعاليات الرياضية في عموم محافظات البلاد احتفاءً باليوم الوطني ، وذلك بالتنسيق مع فروع اللجنة في المحافظات كافة، إذ ذكر مفتن في بيان، إن " المبادرة تأتي في إطار المشاركة الفاعلة للمؤسسة الرياضية في إحياء اليوم الوطني، باعتباره مناسبة تاريخية تجسد تضحيات أبناء الشعب وتطلعاتهم نحو بناء مستقبل أفضل" مشيراً إلى أن "الرياضة كانت وما زالت جسراً للتواصل بين أبناء الوطن، ومنبراً لغرس قيم المحبة والتآخي والسلام ".

وأضاف، أن "الفعاليات ستشمل بطولات ومسابقات متنوعة في عدد من الألعاب، وبمشاركة واسعة من الرياضيين والفرق الشبابية، لتكون رسالة واضحة بأن الرياضة جزء أصيل من هوية العراق وحضارته".

كما بيّن أن "اللجنة ستقيم احتفالية مركزية كبرى في مقرها بالعاصمة بغداد، تتضمن عروضاً رياضية وفقرات استعراضية إلى جانب تكريم نخبة من الموظفين المتميزين الذين أسهموا في تطوير العمل الأولمبي خلال الفترة الماضية ".

كذلك أوضح، أن "هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية اللجنة الأولمبية الوطنية بضرورة الانفتاح على المجتمع عبر الرياضة، وجعلها إحدى أدوات التعبير عن الفرح والاعتزاز بالمناسبات الوطنية"، مشدداً على أن "اللجنة ستواصل جهودها لتعزيز الثقافة الرياضية ودعم الأجيال الصاعدة".

فيما أكد على أن"اليوم الوطني يمثل فرصة سانحة لتجديد العهد بمواصلة العمل من أجل عراق مزدهر، تسوده قيم الوحدة، وتزدهر فيه الرياضة كجزء من مسيرة التنمية الوطنية ".