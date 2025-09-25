الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتجه للتصويت على تعليق عضوية إسرائيل

عاجل : السوداني يعلن التوصل لـ"اتفاق تاريخي": بغداد ستتسلم نفط الإقليم وتصدره
أفادت مصادر لوكالة (أسوشيتد برس)، اليوم الخميس، (25 أيلول 2025)، بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يتجه نحو التصويت على قرار يقضي بتعليق عضوية إسرائيل، على خلفية الحرب في غزة.

ومن المتوقع أن تدعم أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية ليويفا، التي تتكون من 20 عضوا، أي تصويت لصالح تعليق مشاركة الفرق الإسرائيلية في المباريات الدولية، وفقًا لما ذكره مصدران لوكالة "أسوشيتد برس"، شريطة عدم الكشف عن هويتهما نظرا لحساسية الموضوع.

وتأتي هذه الخطوة قبل أسبوعين من استئناف منتخب إسرائيل مبارياته في مجموعته بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يلعب ضد مضيفيه منتخبي النرويج وإيطاليا الشهر المقبل.

ومن غير الواضح ما إذا كان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيدعم استبعاد إسرائيل نظرا للعلاقات الوثيقة بين رئيسه، جياني إنفانتينو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب،

وينظر إلى دعم إدارة ترامب لتأمين كأس العالم، ومنح التأشيرات للاعبين والمسؤولين وربما مئات الآلاف من المشجعين الزائرين، باعتباره مفتاحا لقيام فيفا بتقديم بطولة ناجحة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك العام المقبل.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الحاكم لفيفا في مدينة زيوريخ السويسرية الأسبوع المقبل، حيث يضم المجلس، المؤلف من 37 عضوا، ثمانية أعضاء من يويفا.

وتزايدت الدعوات لاستبعاد إسرائيل من مسابقات كرة القدم وغيرها من الرياضات في الأسابيع الأخيرة وسط احتجاجات على الخسائر الإنسانية الناجمة عن حملتها العسكرية في غزة.

وفي الأسبوع الماضي، صرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بأنه يجب منع إسرائيل من المشاركة في الأحداث الرياضية الدولية، تماما كما حدث مع روسيا، التي تم استبعادها بعد غزوها الشامل لأوكرانيا عام 2022.

وأعرب يويفا ورئيسه السلوفيني ألكسندر سيفرين عن موقف أكثر تشددا تجاه إسرائيل الشهر الماضي عندما وُضعت لافتات كتب عليها "أوقفوا قتل الأطفال. أوقفوا قتل المدنيين" على أرض الملعب خلال مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي ببطولة كأس السوبر الأوروبي بمدينة أوديني الإيطالية.

وأعلن مكتب وزير الرياضة والثقافة الإسرائيلي، ميكي زوهار، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، موشيه زواريس، اليوم الخميس، عن عملهم "بشكل مكثف خلف الكواليس" لعرقلة جهود إخراج إسرائيل من يويفا.

وأضاف: "الخطوة الصحيحة الآن هي التصرف بمسؤولية مع الجهات المختصة وعدم الإدلاء بتصريحات، وهذا هو نهج جميع الأطراف المشاركة في هذه الجهود. سنتناول هذا الأمر لاحقا".

ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، دأب عدة نشطاء مناهضين لإسرائيل على الإشارة إلى قيام فيفا ويويفا بتعليق مشاركة روسيا في المنافسات الدولية بعد أيام من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير شباط 2022.

وفي الأسبوع الماضي، تم اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة من جانب لجنة تحقيق كلفها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وكان الحظر المفروض على روسيا مدفوعا أيضا برفض عدد كبير من الاتحادات الأعضاء في يويفا خوض مباريات مقررة ضد الفرق الرياضية الروسية، بما في ذلك بولندا التي كان من المقرر أن تسافر إلى موسكو لخوض تصفيات كأس العالم 2022.

ولم يرفض أي منتخب أو ناد في أوروبا حتى الآن اللعب ضد خصم إسرائيلي، على الرغم من أن مسؤولي كرة القدم في النرويج وإيطاليا أعربوا علنا عن عدم ارتياحهم في الأسابيع الأخيرة.

كما تعهد الاتحاد النرويجي لكرة القدم بالتبرع بأرباحه من مبيعات تذاكر مباراة منتخب بلاده ضد ضيفه الإسرائيلي يوم 11 أكتوبر القادم في العاصمة أوسلو لدعم العمل الإنساني في غزة الذي تقوم به منظمة أطباء بلا حدود.

وتم انتخاب كل من الإيطالي غابرييل غرافينا والنرويجية ليز كلافنيس في عضوية اللجنة التنفيذية ليويفا، والتي يحق لها التصويت على تعليق عضوية إسرائيل، كما يتواجد زواريس، رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، أيضا في اللجنة.

طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
