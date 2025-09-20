الصفحة الرياضية

ضمن منافسات نصف نهائي البطولة العربية للأندية، اليوم الحشد يلاقي الكويت الكويتي


يلتقي في الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت، فريق الحشد الشعبي لكرة اليد نظيره الكويت الكويتي، لحساب نصف نهائي البطولة العربية لأندية أبطال الدوري والكأس (النسخة الـ40) المقامة في الكويت للفترة من 12 إلى 22 أيلول الجاري، حيث جاء تأهل الحشد الشعبي إلى المربع الذهبي بعد فوزه المستحق على نفط البصرة بنتيجة 31-27 في لقاء عراقي خالص ضمن ربع النهائي، ظهر فيه الحشد بثقة كبيرة وأداء جماعي مميز.

فيما حجز نادي الكويت الكويتي بطاقة العبور إلى نصف النهائي بعد تغلبه على نادي قطر القطري بنتيجة 36-29، مؤكداً جاهزيته للمنافسة على اللقب في أرضه وبين جماهيره.

في مباراة أخرى يلتقي في الساعة الثانية من ظهر اليوم السبت فريق نفط البصرة مع نظيره قطر القطري لتحديد المراكز من (5-8) لحساب البطولة العربية للأندية أبطال الدوري والكأس الـ(40) المقامة في الكويت.

