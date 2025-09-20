كأس الخليج للناشئين: منتخبنا يبدأ مشواره بمواجهة الكويت اليوم

يبدأ منتخب العراق للناشئين تحت 17 عاما، اليوم السبت، مشواره في بطولة كأس الخليج بمواجهة نظيره الكويتي في افتتاح النسخة الأولى من البطولة التي تقام للمرة الأولى في العاصمة القطرية الدوحة، حيث تقام المباراة بين المنتخبين على ملعب حمد الكبير في العاصمة القطرية، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت العاصمة بغداد، إذ تنطلق البطولة، بمشاركة ثمانية منتخبات هي العراق وقطر المستضيف، والسعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين واليمن، وقد تم توزيعها على مجموعتين.

وجاء منتخب العراق في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات السعودية والكويت والبحرين، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات قطر وعمان والإمارات واليمن.

وفي يوم الافتتاح يلتقي العراق مع الكويت ضمن المجموعة الثانية، كما يواجه منتخب قطر نظيره اليمني في المجموعة الأولى وتقام المباراتان على ملعب حمد الكبير.

وسيتأهل إلى نصف النهائي بطل ووصيف كل مجموعة، حيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية والعكس في مباريات تقام في الـ30 من أيلول/سبتمبر، فيما يقام النهائي في 3 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

في حين ستنقل أحداث جميع مباريات البطولة ببث مباشر ومجاني، على قناة السعودية الرياضية 1، وقناة الكأس القطرية 4.