ثلاث مواجهات في أولى جولات دوري نجوم العراق هذا اليوم

تقام اليوم الأحد ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري نجوم العراق لكرة القدم، حيث يستضيف ملعب ميسان الأولمبي عند الساعة السادسة عصراً مواجهة تجمع نفط ميسان بالميناء، وفي نفس التوقيت، يلتقي فريق النفط مع القاسم على ملعب الساحر أحمد راضي، فيما تختتم مباريات اليوم بلقاء دهوك مع ضيفه الكرمة عند الساعة الثامنة والنصف مساءً على ملعب دهوك.

في حين أن القمة الكروية بين الزوراء والشرطة قد تم تأجيلها بسبب ارتباط الناديين بالبطولات الآسيوية.