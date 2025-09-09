الصفحة الرياضية

وزير الشباب والرياضة يعلن عن مشروع لتدريب خمسة آلاف شاب


أكد وزير الشباب والرياضة، أحمد المبرقع أن الوزارة اتفقت مع منظمة (الأسكوا) لتدريب خمسة آلاف شاب ومنحهم شهادات من منصة (كورتيرا) التي تعد أعلى منصة موجودة في العالم ، حيث ذكرالمبرقع للقناة الإخبارية الرسمية، إن " وزارة الشباب والرياضة اضطرت الى التعاقد مع شركة إعلامية في (مبادرة خطوة) التي انتشرت بشكل كبير، مشيراً الى أن الوزارة تعطي المبادرات القوية الى شركات متخصصة وضمن الحدود القانونية ".

وأضاف أن " الوزارة نجحت في صيانة الملاعب خلال الفترة التي كانت تحت رعايتها، بل أنها غيرت من شكل ملعب الشعب الدولي وأصبح مختلفاً تماماً وبمبالغ زهيدة ".

كما أوضح أن " الأندية عجزت عن صيانة الملاعب وإدامتها بعد صدور قرار تحويلها إليها، والكثير منها خرج عن الخدمة كملعب المدينة وملعب كربلاء"، مبيناً أن "الوزارة بدأت بالتحرك والمطالبة بعودة الملاعب بعد مرور سنة على التجربة، علماً ان دوري النجوم أصبح مهدداً بسبب الوضع الذي وصلت إليه أرضية الملاعب".

فيما لفت الى أن "الوزارة تمتلك تقارير فيديوية توضح الخراب الذي وصلت إليه أرضية الملاعب".

فيسبوك