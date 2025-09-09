الصفحة الرياضية

 المنتخب الأولمبي يلاقي كمبوديا لحجز بطاقة التأهل الآسيوي ظهر اليوم


 

يخوض منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، عصر اليوم الثلاثاء، مواجهة حاسمة أمام نظيره الكمبودي في العاصمة بنوم بنه، وذلك عند الساعة الثالثة بتوقيت بغداد، في ختام منافسات المجموعة السابعة من تصفيات كأس آسيا تحت (23) عاماً، إذ يسعى منتخبنا إلى تأكيد صدارته للمجموعة وانتزاع بطاقة التأهل المباشر إلى النهائيات القارية، بعد أن نجح في تحقيق العلامة الكاملة في أول جولتين، بالفوز الكبير على باكستان (8-1)،ثم تجاوز عقبة عمان بهدف نظيف رغم النقص العددي.

ويملك المنتخب (6) نقاط في رصيده متصدراً الترتيب، بينما يأتي منتخب كمبوديا ثانياً بأربع نقاط، يليه عمان بنقطة واحدة، بينما يقبع باكستان في ذيل الترتيب من دون نقاط.

وتشير الحسابات إلى أن التعادل يكفي منتخبنا لحسم الصدارة، في حين يطمح المنتخب الكمبودي إلى إحداث المفاجأة وتحقيق فـوز تاريخي قد يمنحه فرصة التأهل، سواء كمتصدر أو ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني.

يُذكر أن نظام التصفيات ينص على تأهل متصدري المجموعات الإحدى عشرة مباشرة إلى النهائيات، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني، ليلتحقوا جميعاً مع المنتخب السعودي المستضيف.

آخر الاضافات
 المنتخب الأولمبي يلاقي كمبوديا لحجز بطاقة التأهل الآسيوي ظهر اليوم
منتخبنا يلاقي البحرين اليوم ضمن تحضيراته لتصفيات آسيا للصالات
المنتخب الوطني العراقي يتوج بكأس ملك تايلاند
مدرب المنتخب الأولمبي يعلن تشكيلته لمواجهة عمان
كأس العالم 2026: المنتخبات المتأهلة إلى المونديال من قارة أمريكا الجنوبية
منتخبنا الوطني يتأهل إلى نهائي بطولة ملك تايلاند بعد الفوز على هونغ كونغ
اتحاد الكرة يوقع مذكرة تفاهم مع "سبيتار" القطري
 التشكيلة النهائية للمنتخب الأولمبي لمواجهة باكستان
مدرب المنتخب الأولمبي: نثق بقدرات لاعبينا ونحترم جميع المنتخبات
منتخب الصالات: أربع مباريات وديّة كافية لتحديد ملامح الفريق قبل التصفيات القارية
