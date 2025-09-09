 المنتخب الأولمبي يلاقي كمبوديا لحجز بطاقة التأهل الآسيوي ظهر اليوم

يخوض منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، عصر اليوم الثلاثاء، مواجهة حاسمة أمام نظيره الكمبودي في العاصمة بنوم بنه، وذلك عند الساعة الثالثة بتوقيت بغداد، في ختام منافسات المجموعة السابعة من تصفيات كأس آسيا تحت (23) عاماً، إذ يسعى منتخبنا إلى تأكيد صدارته للمجموعة وانتزاع بطاقة التأهل المباشر إلى النهائيات القارية، بعد أن نجح في تحقيق العلامة الكاملة في أول جولتين، بالفوز الكبير على باكستان (8-1)،ثم تجاوز عقبة عمان بهدف نظيف رغم النقص العددي.

ويملك المنتخب (6) نقاط في رصيده متصدراً الترتيب، بينما يأتي منتخب كمبوديا ثانياً بأربع نقاط، يليه عمان بنقطة واحدة، بينما يقبع باكستان في ذيل الترتيب من دون نقاط.

وتشير الحسابات إلى أن التعادل يكفي منتخبنا لحسم الصدارة، في حين يطمح المنتخب الكمبودي إلى إحداث المفاجأة وتحقيق فـوز تاريخي قد يمنحه فرصة التأهل، سواء كمتصدر أو ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني.

يُذكر أن نظام التصفيات ينص على تأهل متصدري المجموعات الإحدى عشرة مباشرة إلى النهائيات، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني، ليلتحقوا جميعاً مع المنتخب السعودي المستضيف.