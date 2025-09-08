منتخبنا يلاقي البحرين اليوم ضمن تحضيراته لتصفيات آسيا للصالات

يخوض منتخبنا الوطني لكرة الصالات، اليوم الاثنين، مباراة ودية أمام نظيره البحريني، ضمن معسكره التدريبي المقام حالياً في العاصمة المنامة، تحضيراً لتصفيات كأس آسيا 2025، التي ستستضيفها السعودية خلال المدة من 20 وحتى 24 أيلول الحالي.

ويأتي اللقاء الودي في إطار المنهاج الذي أعدّه المدرب البرازيلي جواو كارلوس لتهيئة اللاعبين، على أن يلتقي المنتخب الوطني مجدداً مع البحرين في مواجهة ثانية بعد غدٍ الأربعاء.

فيما يركز الجهاز الفني في هذه المرحلة على معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال معسكر دبي، والذي خاض فيه المنتخب مباراتين وديتين أمام الإمارات انتهتا بفوز وخسارة.

وسيشارك منتخبنا الوطني في التصفيات القارية من خلال المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات الصين تايبيه، باكستان، وصاحب الضيافة المنتخب السعودي.