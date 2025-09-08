الصفحة الرياضية

منتخبنا يلاقي البحرين اليوم ضمن تحضيراته لتصفيات آسيا للصالات


يخوض منتخبنا الوطني لكرة الصالات، اليوم الاثنين، مباراة ودية أمام نظيره البحريني، ضمن معسكره التدريبي المقام حالياً في العاصمة المنامة، تحضيراً لتصفيات كأس آسيا 2025، التي ستستضيفها السعودية خلال المدة من 20 وحتى 24 أيلول الحالي.

ويأتي اللقاء الودي في إطار المنهاج الذي أعدّه المدرب البرازيلي جواو كارلوس لتهيئة اللاعبين، على أن يلتقي المنتخب الوطني مجدداً مع البحرين في مواجهة ثانية بعد غدٍ الأربعاء.

فيما يركز الجهاز الفني في هذه المرحلة على معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال معسكر دبي، والذي خاض فيه المنتخب مباراتين وديتين أمام الإمارات انتهتا بفوز وخسارة.

وسيشارك منتخبنا الوطني في التصفيات القارية من خلال المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات الصين تايبيه، باكستان، وصاحب الضيافة المنتخب السعودي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
منتخبنا يلاقي البحرين اليوم ضمن تحضيراته لتصفيات آسيا للصالات
المنتخب الوطني العراقي يتوج بكأس ملك تايلاند
مدرب المنتخب الأولمبي يعلن تشكيلته لمواجهة عمان
كأس العالم 2026: المنتخبات المتأهلة إلى المونديال من قارة أمريكا الجنوبية
منتخبنا الوطني يتأهل إلى نهائي بطولة ملك تايلاند بعد الفوز على هونغ كونغ
اتحاد الكرة يوقع مذكرة تفاهم مع "سبيتار" القطري
 التشكيلة النهائية للمنتخب الأولمبي لمواجهة باكستان
مدرب المنتخب الأولمبي: نثق بقدرات لاعبينا ونحترم جميع المنتخبات
منتخب الصالات: أربع مباريات وديّة كافية لتحديد ملامح الفريق قبل التصفيات القارية
منتخبنا الشبابي يسعى لتأكيد تفوقه أمام شباب مصر في بطولة الخليج اليوم
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك