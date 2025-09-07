المنتخب الوطني العراقي يتوج بكأس ملك تايلاند

فاز المنتخب الوطني العراقي على نظيره التايلاندي بهدف نظيف مكنه من التتويج بلقب كأس الملك الدولية الودية لكرة القدم بنسختها للعام 2025، في المباراة التي احتضنها ملعب كانشانابوري الدولي في تايلاند.

وسجل العراق هدف الفوز في الدقيقة 75 عن طريق رأسية من اللاعب مهند علي.

وفي الدقيقة 76، طرد حكم اللقاء لاعب المنتخب العراقي فرانس بطرس ليكمل المنتخب العراقي المباراة بعشرة لاعبين، كما تلقى مهند علي بطاقة حمراء مباشرة لتهوره في الدقيقة 90+5.