كأس العالم 2026: المنتخبات المتأهلة إلى المونديال من قارة أمريكا الجنوبية

اكتمل عقد المتأهلين إلى منافسات كأس العالم نسخة 2026 من قارة أمريكا الجنوبية التي ستنطلق الصيف المقبل في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة بين 11 يونيو و19 يوليو، حيث تعد تلك النسخة الأولى التي يشارك بها 48 منتخبا في بطولة كأس العالم بعد استحداث النظام وزيادة عدد الفرق المشاركة بعدما كانت 32 منتخبا.

وحسب قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تتأهل 6 منتخبات من أمريكا الجنوبية بشكل مباشر حسب نتائجها في التصفيات مع وجود احتمالية لتأهل منتخب سابع من القارة نفسها من خلال الملحق مع الاتحادات الأخرى.

وكان منتخب الأرجنتين أول المتأهلين من قارة أمريكا الجنوبية إلى كأس العالم 2026، اما بقية المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم من قارة أمريكا الجنوبية فهي:

الأرجنتين.

الإكوادور.

البرازيل.

كولومبيا.

أوروغواي.

باراغواي.

فيما ستحسم الجولة الأخيرة من التصفيات هذا الشهر هوية المنتخب الذي سيتأهل لخوض مرحلة الملحق العالمي حيث يتصارع كل من فنزويلا وبوليفيا على اقتناص تلك البطاقة.

ويمتلك منتخب فنزويلا 18 نقطة وسيواجه نظيره كولومبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات فجر الأربعاء المقبل في حين أن بوليفيا لديها 17 نقطة وستواجه البرازيل في التوقيت نفسه.