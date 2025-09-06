الصفحة الرياضية

كأس العالم 2026: المنتخبات المتأهلة إلى المونديال من قارة أمريكا الجنوبية


اكتمل عقد المتأهلين إلى منافسات كأس العالم نسخة 2026 من قارة أمريكا الجنوبية التي ستنطلق الصيف المقبل في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة بين 11 يونيو و19 يوليو، حيث تعد تلك النسخة الأولى التي يشارك بها 48 منتخبا في بطولة كأس العالم بعد استحداث النظام وزيادة عدد الفرق المشاركة بعدما كانت 32 منتخبا.

وحسب قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تتأهل 6 منتخبات من أمريكا الجنوبية بشكل مباشر حسب نتائجها في التصفيات مع وجود احتمالية لتأهل منتخب سابع من القارة نفسها من خلال الملحق مع الاتحادات الأخرى.

وكان منتخب الأرجنتين أول المتأهلين من قارة أمريكا الجنوبية إلى كأس العالم 2026، اما بقية المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم من قارة أمريكا الجنوبية فهي:

الأرجنتين.

الإكوادور.

البرازيل.

كولومبيا.

أوروغواي.

باراغواي.

فيما ستحسم الجولة الأخيرة من التصفيات هذا الشهر هوية المنتخب الذي سيتأهل لخوض مرحلة الملحق العالمي حيث يتصارع كل من فنزويلا وبوليفيا على اقتناص تلك البطاقة.

ويمتلك منتخب فنزويلا 18 نقطة وسيواجه نظيره كولومبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات فجر الأربعاء المقبل في حين أن بوليفيا لديها 17 نقطة وستواجه البرازيل في التوقيت نفسه.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مدرب المنتخب الأولمبي يعلن تشكيلته لمواجهة عمان
كأس العالم 2026: المنتخبات المتأهلة إلى المونديال من قارة أمريكا الجنوبية
منتخبنا الوطني يتأهل إلى نهائي بطولة ملك تايلاند بعد الفوز على هونغ كونغ
اتحاد الكرة يوقع مذكرة تفاهم مع "سبيتار" القطري
 التشكيلة النهائية للمنتخب الأولمبي لمواجهة باكستان
مدرب المنتخب الأولمبي: نثق بقدرات لاعبينا ونحترم جميع المنتخبات
منتخب الصالات: أربع مباريات وديّة كافية لتحديد ملامح الفريق قبل التصفيات القارية
منتخبنا الشبابي يسعى لتأكيد تفوقه أمام شباب مصر في بطولة الخليج اليوم
تكليف حكمين عراقيين في بطولة كأس الخليج العربي
التشكيلة الأساسية لمنتخبنا الشبابي لمواجهة نظيره البحريني ضمن منافسات كأس الخليج في السعودية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك