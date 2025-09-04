منتخبنا الوطني يتأهل إلى نهائي بطولة ملك تايلاند بعد الفوز على هونغ كونغ

استهلَّ منتخبنا الوطني لكرة القدم، مشواره في بطولة كأس ملك تايلاند الدولية بفوز ثمين على منتخب هونغ كونغ بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جرت، اليوم الخميس، على ملعب كانشانا بوري الإقليمي بتايلاند، حيث تقدّم منتخب هونغ كونغ بهدف في الدقيقة (60)، قبل أن ينجح مهاجمنا مهند علي في تعديل الكفة سريعاً عند الدقيقة (68)، ليعود بعدها ويسجل هدف الفوز الثاني في الدقيقة (80). وبهذا الانتصار، تأهل منتخبنا إلى المباراة النهائية لملاقاة الفائز من مواجهة تايلاند وفيجي.



