الصفحة الرياضية

منتخب الصالات: أربع مباريات وديّة كافية لتحديد ملامح الفريق قبل التصفيات القارية


 

يواصل منتخبنا الوطني لكرة الصالات، استعداداته لتصفيات كأس آسيا المقبلة، حيث يخوض اليوم الاثنين مباراته التجريبية الثانية أمام نظيره الإماراتي ضمن معسكره الخارجي المقام في مدينة دبي، حيث ذكر المنسق الإعلامي للمنتخب، عدي صبار للوكالة الرسمية، إن" الهدف من إقامة المباريات الودية يتمثل في تقييم مستويات اللاعبين واختيار التشكيلة الأمثل لخوض التصفيات القارية، مبيناً أن المدرب البرازيلي جواو كارلوس عمل خلال الفترة الماضية على دراسة مكامن القوة والضعف لدى المنتخبات المنافسة، خصوصا المنتخب الباكستاني الصاعد حديثاً للتصفيات الذي كان غامضاً بعض الشيء".

كما لفت صبار إلى أن" ضيق الوقت واقتراب موعد المنافسات حال دون برمجة المزيد من اللقاءات الودية، إذ يقتصر برنامج الإعداد على معسكر الإمارات الحالي، يليه معسكر في البحرين يتضمن مباراتين تجريبيتين أمام المنتخب البحريني، ثم معسكر قصير في السعودية قبيل انطلاق التصفيات هناك في العشرين من أيلول الجاري.

وتابع صبار، أن" الجهاز الفني للمنتخب يرى أن خوض أربع مباريات تجريبية يعد كافياً للوقوف على جاهزية الفريق واختيار التشكيل الأنسب للدخول في منافسات البطولة القارية".

