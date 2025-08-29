منتخب الشباب يواجه نظيره البحريني اليوم ضمن منافسات كأس الخليج

يبدأ منتخبنا الشبابي لكرة القدم مشواره في بطولة كأس الخليج العربي تحت (20) عاماً، اليوم الجمعة عندما يواجه نظيره البحريني لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثانية، إذ سيكون ملعب (ضمك) مسرحاً لها عند الساعة السابعة مساء، في حين تسبقها مباراة مصر وعمان التي ستنطلق أحداثها في ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في الساعة الرابعة والنصف عصراً.

ويسعى منتخبنا إلى تحقيق بداية مثالية من خلال حصد النقاط الكاملة التي ستكون بمثابة الحافز المعنوي لمواصلة مشوار البطولة بنجاح نحو بلوغ المربع الذهبي كخطوة أولى.

ويأمل الملاك التدريبي بقيادة المدرب أحمد صلاح إلـى تحقيق أقصى استفادة ممكنة في جوانب متعددة ومنها الفنية والبدنية، من خلال المشاركة في كأس الخليج، حيث ستكشف مبارياتها عن المستويات الحقيقية للاعبين، وسيتم بعدها تحديد المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، قبل خوض غمار تصفيات كأس آسيا المقبلة.