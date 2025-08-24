الصفحة الرياضية

اتحاد الكرة يقدم طلبا للمحكمة الاتحادية لابطال عريضة دعوى قضائية


قدم الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد (24 آب 2025)، طلبا للمحكمة الاتحادية لغرض ابطال دعوى.

وذكر الاتحاد في بيان أنه "نظرًا للعلاقة الوطيدة التي تجمع المؤسسات الرياضية بمختلف مسمياتها، وبالدوائر المعنية كافة في الدولة، التشريعية أو التنفيذية، وإعلاءً لشأن العراق ورياضته عمومًا، وكرة القدم على وجه التحديد، وبناءً لقرار رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، تم تقديم طلب للمحكمة الاتحادية لغرض إبطال عريضة الدعوى المرقمة 94/اتحادية/2025".

وأضاف البيان، أن "طلب ابطال عريضة الدعوة جاء لانتفاء الحاجة منها".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اتحاد الكرة يقدم طلبا للمحكمة الاتحادية لابطال عريضة دعوى قضائية
مدرب منتخب العراق يواجه تحديات قبل ملحق كأس العالم 2026 ويبحث عن بدائل
منتخب الناشئين يواجه ليبيا اليوم، ضمن منافسات البطولة العربية بكرة الطائرة
الجهاز الفني البرازيلي يصل الى بغداد لقيادة منتخب العراق للصالات
منتخبنا الأولمبي: هدفنا إعداد منتخب واعد يرفد الوطني في الاستحقاقات المقبلة
منتخب الناشئين يواجه السعودية والبحرين والكويت في كأس الخليج
منتخب الطائرة للناشئين يبدأ منافسات البطولة العربية السابعة عشرة بمواجهة البحرين اليوم
منتخب الشباب يتعادل مع فريق دهوك في مباراة تجريبية اليوم
اتحاد كرة الطائرة: تخطي البحرين مفتاح الطريق إلى نهائي البطولة العربية
أسماء المرشحين لانتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك