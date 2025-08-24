اتحاد الكرة يقدم طلبا للمحكمة الاتحادية لابطال عريضة دعوى قضائية

قدم الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد (24 آب 2025)، طلبا للمحكمة الاتحادية لغرض ابطال دعوى.

وذكر الاتحاد في بيان أنه "نظرًا للعلاقة الوطيدة التي تجمع المؤسسات الرياضية بمختلف مسمياتها، وبالدوائر المعنية كافة في الدولة، التشريعية أو التنفيذية، وإعلاءً لشأن العراق ورياضته عمومًا، وكرة القدم على وجه التحديد، وبناءً لقرار رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، تم تقديم طلب للمحكمة الاتحادية لغرض إبطال عريضة الدعوى المرقمة 94/اتحادية/2025".

وأضاف البيان، أن "طلب ابطال عريضة الدعوة جاء لانتفاء الحاجة منها".