الشيخ همام حمودي: وحدة الإطار وقرار الأغلبية ضمانة لحماية المسار السياسي

اليوم,

أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، الشيخ همام حمودي، اليوم الاثنين، أن وحدة الإطار وقرار الأغلبية ضمانة لحماية المسار السياسي، حيث ذكر الشيخ حمودي في كلمة له خلال أمسية رمضانية أُقيمت إحياءً للذكرى السابعة عشرة لرحيل السيد عبد العزيز الحكيم، إن "استذكار القيادات الوطنية يمثل فرصة لتعزيز وحدة الصف وتجديد الالتزام بالثوابت"، مشدداً على "أن حماية المسار السياسي تتطلب تغليب مصلحة العراق العليا"، وتابع أن "عزيز العراق جسد نموذجاً وطنياً في الدفاع عن المظلومين ونقل معاناة الشعب العراقي إلى المحافل الدولية".

كذلك دعا الشيخ حمودي "القوى السياسية إلى الابتعاد عن لغة "الأنا" والتمسك بروح العمل الجماعي، مؤكداً أن "التزام الإطار التنسيقي بقرار الأغلبية في الاستحقاقات الدستورية يعزز الاستقرار ويحفظ القرار الوطني".

فيما حذّر الشيخ حمودي "من أن إضعاف أي جبهة سياسية ينعكس سلباً على مجمل المشهد الوطني"، مشدداً على "ضرورة الحفاظ على تجربة الحكم في العراق وتطويرها لمواجهة التحديات".