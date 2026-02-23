الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على إرهابيين اثنين في بابل وكركوك
وكالة انباء براثا
77
2026-02-23
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على إرهابيين اثنين في بابل وكركوك
حالة الطقس: أمطار وغبار وانخفاض في درجات الحرارة
وزير التخطيط وكالة يصدر أمراً وزارياً باستحداث قضاء جلولاء في ديالى
هيئة النـزاهـة: ستة أحكـام حضورية بحق موظفــة سابقة في عقاري كركوك
مستشارية الأمن القومي العراقي : بقاء الدواعش المنقولين من سوريا ليس دائميا في العراق وسيُعادون لبلدانهم
أنقرة تبحث مع بغداد استعادة سجناء "داعش" الارهابي الأتراك
وزارة المالية تعلن اطلاق تمويل رواتب الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية لشهر شباط
الأحد المرتقب.. استحقاق دستوري أم تأجيل جديد في سباق الرئاسة؟
العراق: تحديد المجالات البحرية يُعد شأناً سيادياً ولا يحق لأي دولة التدخل فيه
وزير الخارجية فؤاد حسين يَبحَثُ هاتِفياً مَعَ عباس عراقجي تَطَوُّراتِ المَسارِ التَّفاوُضي وَالمُستَجِدّات الإقليمية
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
مقتل واصابة سبعة اشخاص بمشاجرة جنوب الحلة
819
الكربولي : شخصيات كانت تهتف سابقًا (قادمون يا بغداد) أصبحت اليوم جزءًا من حزب تقدم"
579
مصدر أمني مطلع يتحدث عن ثلاثة مباديء للتحقيق مع الارهابيين الذين تم نقلهم من سوريا
550
رئيس تحالف العزم : القائم بالأعمال الأمريكي لوّح بإجراءات قد تطال أشخاصاً ومؤسسات.. والقرار بيد الإطار
476
السامرائي: التمديد للحكومة الحالية "صعب جدا".. ولا يمكن للعراق أن يمضي مع المجتمع الدولي من دون واشنطن
469
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري
: مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع
:
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك