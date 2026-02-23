وزير التخطيط وكالة يصدر أمراً وزارياً باستحداث قضاء جلولاء في ديالى

أصدر وزير التخطيط وكالة، خالد بتال النجم، اليوم الاثنين، أمراً وزارياً باستحداث قضاء جلولاء في محافظة ديالى، حيث ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، في بيان، أن "وزير التخطيط وكالة، خالد بتال النجم، أصدر اليوم أمراً وزارياً يقضي باستحداث قضاء جلولاء في محافظة ديالى، ليكون مركزه الحضري مدينة جلولاء، ومنحه الرمز الإداري (21101)، وإدراجه ضمن دليل الوحدات الإدارية لجمهورية العراق، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنظيم الإداري ودعم متطلبات التنمية المحلية في القضاء".

وأضاف أن "قرار استحداث القضاء، جاء عقب دراسة معمقة مكتبية وميدانية أجرتها دائرة التنمية الإقليمية والمحلية في الوزارة، وفق المعايير التخطيطية المعتمدة" ،مشيرا إلى أن "الأمر تضمن أيضا إعادة ترميز ناحية السعدية التابعة لقضاء جلولاء ومنحها الرمز (21102)، وإدراجها ضمن الدليل الرسمي للوحدات الإدارية".

كذلك اوضح أن "قضاء جلولاء المستحدث حقق (80) درجة من مجموع الأوزان المعتمدة، متجاوزاً معيار عدد السكان المحدد بـ(50) ألف نسمة، إذ يبلغ عدد سكان القضاء نحو (94) ألف نسمة، يضاف إليهم قرابة (40) ألف نسمة من سكان ناحية السعدية".

كما لفت إلى أن "القضاء يتمتع بمزايا مكانية وتنموية متعددة، من بينها موقعه الجغرافي المهم الذي يربط بين عدد من المحافظات، فضلاً عن توفر مقومات اقتصادية وزراعية واعدة، إضافة إلى الإمكانات السياحية التي توفرها بحيرة حمرين، إلى جانب وجود مساحات زراعية واسعة"، وتابع أن "القضاء يضم بنى خدمية ومؤسسات حكومية متعددة، تشمل أكثر من (56) مدرسة لمختلف المراحل الدراسية، ومستشفى ومركزين صحيين، ودوراً للعبادة، فضلاً عن مشاريع ومحطات للماء والكهرباء، وعدد من الدوائر الحكومية والأنشطة الاقتصادية والزراعية، بما يعزز فرص التنمية المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".

فيما أشار إلى أن "استحداث قضاء جلولاء يأتي ضمن جهود الوزارة لتنظيم الهيكل الإداري للوحدات المحلية بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة، ويسهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد وتقديم الخدمات في مختلف المحافظات".