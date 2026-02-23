حالة الطقس: أمطار وغبار وانخفاض في درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وتصاعداً للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة،ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الثلاثاء سيكون الطقس غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط أمطار متفرقة فيهما، وغائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في عموم البلاد"، وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الثلاثاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك 13، أربيل 16، السليمانية 17، نينوى 18، كركوك 19، الأنبار 20، صلاح الدين 21، بغداد وديالى وكربلاء المقدسة 23، بابل والنجف الأشرف 25، واسط والديوانية 26، المثنى 27، ميسان وذي قار 28، والبصرة 30".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً على العموم، عدا الأقسام الشمالية الشرقية من البلاد فيكون غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة فيها، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض بضع درجات في المنطقة الجنوبية".

كما لفت إلى، أن "يوم الخميس سيكون الطقس صحواً على العموم عدا المرتفعات الجبلية من المنطقة الشمالية فيكون غائماً مع تساقط زخات مطر متفرقة فيها، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر الى (40) كم/س ابتداء من الأقسام الغربية من البلاد لتشمل باقي أقسام المنطقتين الوسطى والشمالية مسببة تصاعد الغبار، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي الغبار (2-4) كم".

كذلك اوضح ، أن "يوم الجمعة سيكون الطقس غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط أمطار متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية، ويكون صحواً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض على العموم، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (5-7) كم".