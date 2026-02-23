الأخبار

حالة الطقس: أمطار وغبار وانخفاض في درجات الحرارة


 

 

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وتصاعداً للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة،ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الثلاثاء سيكون الطقس غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط أمطار متفرقة فيهما، وغائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في عموم البلاد"، وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الثلاثاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك 13، أربيل 16، السليمانية 17، نينوى 18، كركوك 19، الأنبار 20، صلاح الدين 21، بغداد وديالى وكربلاء المقدسة 23، بابل والنجف الأشرف 25، واسط والديوانية 26، المثنى 27، ميسان وذي قار 28، والبصرة 30".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً على العموم، عدا الأقسام الشمالية الشرقية من البلاد فيكون غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة فيها، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض بضع درجات في المنطقة الجنوبية".

كما لفت إلى، أن "يوم الخميس سيكون الطقس صحواً على العموم عدا المرتفعات الجبلية من المنطقة الشمالية فيكون غائماً مع تساقط زخات مطر متفرقة فيها، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر الى (40) كم/س ابتداء من الأقسام الغربية من البلاد لتشمل باقي أقسام المنطقتين الوسطى والشمالية مسببة تصاعد الغبار، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي الغبار (2-4) كم".

كذلك اوضح ، أن "يوم الجمعة سيكون الطقس غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط أمطار متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية، ويكون صحواً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض على العموم، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (5-7) كم".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على إرهابيين اثنين في بابل وكركوك
حالة الطقس: أمطار وغبار وانخفاض في درجات الحرارة
وزير التخطيط وكالة يصدر أمراً وزارياً باستحداث قضاء جلولاء في ديالى
هيئة النـزاهـة: ستة أحكـام حضورية بحق موظفــة سابقة في عقاري كركوك
مستشارية الأمن القومي العراقي : بقاء الدواعش المنقولين من سوريا ليس دائميا في العراق وسيُعادون لبلدانهم
أنقرة تبحث مع بغداد استعادة سجناء "داعش" الارهابي الأتراك
وزارة المالية تعلن اطلاق تمويل رواتب الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية لشهر شباط
الأحد المرتقب.. استحقاق دستوري أم تأجيل جديد في سباق الرئاسة؟
العراق: تحديد المجالات البحرية يُعد شأناً سيادياً ولا يحق لأي دولة التدخل فيه
وزير الخارجية فؤاد حسين يَبحَثُ هاتِفياً مَعَ عباس عراقجي تَطَوُّراتِ المَسارِ التَّفاوُضي وَالمُستَجِدّات الإقليمية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك