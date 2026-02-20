وزارة العمل: نؤكد التزامنا بترسيخ مبادئ الانصاف وتكافؤ الفرص

اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الجمعة، على الالتزام بترسيخ مبادئ الانصاف وتكافؤ الفرص، حيث ذكر الاسدي في بيان، "بمناسبة يوم العدالة الاجتماعية، نؤكد في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التزامنا بترسيخ مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وصون الكرامة الإنسانية".

وأوضح ان "هذا اليوم الذي أقرّته الأمم المتحدة، يأتي تأكيداً لأهمية العدالة الاجتماعية بوصفها ركيزة للاستقرار والتنمية". كما أضاف "نعمل على ترجمة هذه المبادئ إلى تشريعات منصفة، وسياسات فاعلة، وبرامج توسّع مظلة الحماية الاجتماعية، وتدعم حقوق العمال، وتوفر فرص العمل اللائق للفئات الأكثر احتياجاً".