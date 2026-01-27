أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، ضبط مواد لتزييف السبائك الذهبية في صلاح الدين.

وذكرت المديرية في بيان أنه "ضمن منهاجها في ملاحقة شبكات الغش والتزوير التي تستهدف الاقتصاد الوطني وأمن المواطنين، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في فرقة المشاة الرابعة عشر وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة من ضبط سبائك ذهبية مزيفة ومواد وأدوات وأصباغ أولية تُستخدم في عمليات تزييف الذهب".

وأضافت، أن "ذلك جاء خلال عملية نوعية نُفذت في قضاء الشرقاط ضمن قاطع عمليات صلاح الدين"، مشيرة إلى "تسليم المواد أصوليًا إلى الجهات المختصة حسب الضوابط".