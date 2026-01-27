رئيس مجلس النواب يحدد الثلاثاء المقبل موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية

حدد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، اليوم الأحد، يوم الثلاثاء المقبل موعداً لعقد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، في خطوة تهدف إلى حسم الاستحقاقات الدستورية المتبقية.

وجاء هذا الإعلان خلال الجلسة السادسة من الـــدورة الانتخابية السادسة - السنـة التشريعية الأولى - الفصـــل التشريعـــي الأول التي عقدت قبل قليل.

وكان مجلس النواب العراقي، قد أعلن الجمعة، عن القائمة النهائية لمرشحي منصب رئيس جمهورية العراق.

وشملت القائمة التي نشرتها الدائرة الإعلامية للمجلس، 19 مرشحاً هم:

1. شوان حويز فريق نامق

2. أحمد عبد الله توفيق أحمد

3. حسين طه حسن محمد سنجاري

4. نجم الدين عبد الكريم حمه كريم نصر الله

5. اسو فريدون علي

6. سامان علي إسماعيل شالي

7. صباح صالح سعيد

8. عبد الله محمد علي ظاهر العلياوي

9. عبد اللطيف محمد جمال رشيد شيخ محمد

10. إقبال عبد الله أمين حليوي

11. نزار محمد سعيد محمد كنجي

12. سردار عبد الله محمود تايمز

13. فؤاد محمد حسين بكي

14. مثنى أمين نادر

15. نوزاد هادي مولود

16. خالد صديق عزيز محمد

17. آزاد مجيد حسن

18. رافع عبد الله حميد موسى

19. سالم حواس علي الساعدي".