معاون رئيس أركان الجيش يصل الى كركوك

استقبل محافظ كركوك ريبوار طه رئيس اللجنة الامنية العليا ،الفريق ركن حامد محمد كمر معاون رئيس أركان الجيش العراقي ،بحضور قائد عمليات كركوك الفريق ركن صالح حرز وآمر مواقع المنطقة الشمالية الفريق ركن رزاق سليم ،والوفد المرافق له .

وجرى خلال اللقاء ،بحث جهود التعاون والتنسيق المشترك ..

ووصف معاون رئيس اركان الجيش دور محافظ كركوك بالمتميز والكبير في ادارة المحافظة ،إلى جانب حرصه على دعم مركز التدريب لخدمة ابناء محافظة كركوك