تكليف هاشم عزاوي السامرائي بمنصب محافظ صلاح الدين وكالة

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين ( 26 كانون الثاني 2026 )، عن تكليف هاشم عزاوي السامرائي بمنصب محافظ صلاح الدين وكالةً.

وقال المصدر إنه "تم تكليف هاشم عزاوي السامرائي رسمياً بمهام محافظ صلاح الدين وكالةً خلفاً للمحافظ السابق بدل الفحل الذي فاز بالانتخابات النيابية".

هذا وكان محافظ صلاح الدين السابق بدر الفحل، قد قال في حديث ، إنه "بنهاية فترة عملي كمحافظ لصلاح الدين، أود أن أعبر عن امتناني للفرصة التي أتيحت لي لخدمة المحافظة، سأنتقل الآن إلى مجلس النواب بناءً على رغبة الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية، أحمد عبدالله عبد أبو مازن".

واضاف الفحل "عملت بكل جهد وإخلاص خلال الفترة الماضية، وواجهنا تحديات كبيرة جدًا حالت دون تحقيق بعض الطموحات، لكننا آثرنا العمل بكل تفان وإخلاص لتجاوزها، سأستمر في العمل بنفس الهمة لخدمة المحافظة في كل الميادين".

وتابع: "سيتولى هاشم عزاوي، النائب الأول للمحافظ، مهام محافظ صلاح الدين بالوكالة لحين انتخاب محافظ جديد وفقًا للسياقات القانونية".