رئيس اركان الجيش يكرم المرابطين على الشريط الحدودي بترقيتهم الى رتبة اعلى

كرم رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير يار الله، اليوم الاثنين ( 26 كانون الثاني 2026 )، الابطال المرابطين على الشريط الحدودي بترقيتهم الى رتبة أعلى تثميناً لجهودهم.

وذكر بيان لمكتب رئيس أركان الجيش أنه "تثميناً للجهود المبذولة وإكراماً لابطال الجيش العراقي العيون الساهرة لحماية حدود الوطن، اوعز رئيس اركان الجيش، الفريق اول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يار الله، بتكريم المقاتلين المرابطين على الشريط الحدودي العراقي- السوري بترقيتهم الى رتبة اعلى".

واضاف البيان أن التكريم جاء "تثميناً للجهود الكبيرة التي يبذلونها في تعزيز الامن والامان من أجل تأمين قاطع المسؤولية من اي اعتداء يزعزع استقرار البلد ضمن مهامهم الوطنية".

كما أكد يارالله بحسب البيان، أن "هذا التكريم للقطعات المشاركة في حفظ امن وسلامة الحدود، جاء تقديراً لعطائهم وانضباطهم وروحهم القتالية العالية في تنفيذ الواجبات".