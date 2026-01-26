الخارجية الإيرانية تحذر من "تداعيات أمنية" لنقل سجناء داعش الارهابي إلى العراق

حذرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين ( 26 كانون الثاني 2026 )، من تداعيات أمنية محتملة لعملية نقل سجناء تنظيم داعش الارهابي من السجون السورية إلى داخل الأراضي العراقية، رغم تأكيدها احترام قرارات بغداد بهذا الشأن.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، في تصريحات إنّ طهران "تحترم قرارات الحكومة العراقية بشأن نقل سجناء داعش إلى داخل البلاد"، لكنه حذر في المقابل من "مشكلات أمنية جديدة يفرضها الأمريكيون على المنطقة والعراق"، مشيراً إلى أنّ "هذه التحركات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي إذا جرت خارج الأطر المتفق عليها مع الحكومات المعنية".

وفي سياق متصل، نفى بقائي "بشكل قاطع" صحة تقارير إعلامية تحدّثت عن توجيه رسالة من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى المبعوث الأمريكي ويتكوف، أو تقديم ضمانات مكتوبة من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مبيناً أنّ "بعض وسائل الإعلام تنشر، دون تدقيق، تقارير كاذبة مصدرها الكيان الصهيوني في إطار حرب نفسية"، ومؤكداً أنّ "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة مطلقاً".

وعن التحركات العسكرية في المنطقة، شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أنّ "إرسال السفن الحربية الأجنبية إلى المنطقة لن يؤثر مطلقاً في إرادة إيران الدفاعية أو جديتها في حماية سيادتها"، مضيفاً أنّ "القوات المسلحة الإيرانية تراقب بدقة جميع تحركات العدو، مستندة إلى الدعم الشعبي والخبرات الاستراتيجية المتراكمة، وتستثمر كل لحظة لتعزيز قدراتها الدفاعية وصون السيادة والعزة الوطنية".

وأشار بقائي إلى أنّ "حشد القوات والتهديد باستخدام القوة العسكرية يمثلان انتهاكاً واضحاً لمبادئ وأسس القانون الدولي"، محذراً من أنّ "تجاهل هذه القواعد سيقود إلى حالة واسعة من انعدام الأمن، لن تقتصر تداعياتها على المنطقة فحسب، بل ستطال جميع الأطراف، بما في ذلك الجهات المعتدية نفسها".

وخلال مؤتمر صحفي، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنّ بلاده "لم تكن يوماً داعية إلى الحرب، ولم تُعرض عن الدبلوماسية أو التفاوض، وقد أثبتت ذلك عملياً"، مشيراً إلى أنّ "الطرف الذي أطاح بطاولة المفاوضات وأشعلها كان الجانب الأمريكي بالتعاون مع الكيان الصهيوني".

وختم بقائي بالتأكيد على أنّ إيران "تتعامل بجدية وصدق في مسار التفاوض والدبلوماسية، وبالقدر نفسه من الجدية في الدفاع عن نفسها"، محذراً من أنّ "أي اعتداء سيُقابل برد حاسم ومؤلم"، ومشدداً على أنّ القوات المسلحة الإيرانية "ستتصدى بكل قوتها لأي تهديد، وستقدم رداً يبعث على الندم".