الاستخبارات العسكرية تحكم قبضتها وتسيطر على 29 ألف حبة مخدرة في الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين ( 26 كانون الثاني 2026 )، احكام قبضتها والسيطرة على 29 ألف حبة مخدرات في محافظة الانبار.

وذكر بيان للمديرية أن" مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في أقسام الاستخبارات والأمن في فرق المشاة الخامسة والسابعة تمكنت بعمليتين متفرقتين من إحكام السيطرة على 29 ألف حبة مخدرة من نوع (كبتاجون) وذلك استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة وجهد ميداني متواصل".

واضاف أن "هذه العملية تأتي ضمن حملة أمنية واسعة لتجفيف منابع المخدرات وملاحقة المتورطين".