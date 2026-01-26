الأمن الوطني في ميسان يفكك عصابة ابتزاز إلكتروني ويضبط مئات بطاقات الدفع المزورة

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، ( 26 كانون الثاني 2026 )، عن تفكيك عصابة متخصصة في الابتزاز الإلكتروني والاحتيال المالي في محافظة ميسان.

وذكر الجهاز في بيان أن "مفارز جهاز الأمن الوطني، وبعد متابعة ميدانية وجهد فني، تمكنت من تفكيك عصابة متخصصة في الابتزاز الإلكتروني والاحتيال المالي، وذلك خلال عمليتين أمنيتين نوعيتين".

وأضاف، أن "العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين كانوا يمارسون أساليب ابتزاز متطورة ضد المواطنين من خلال فبركة محتوى مخل وادعاء امتلاك أدلة مفبركة، ثم مطالبة الضحايا بمبالغ مالية مقابل عدم نشرها".

وتابع البيان أن "العملية نفذت بناءً على شكوى رسمية من أحد المواطنين، حيث تم إلقاء القبض بالجرم المشهود على اثنين من أفراد العصابة، فيما أدت المتابعات إلى إلقاء القبض على المتهم الثالث الذي ضبط بحوزته 331 بطاقة (ماستر كارد) كانت تستخدم في عمليات الاحتيال الإلكتروني".

وأشار إلى أنه "تمت إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".