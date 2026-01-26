الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً لمقابلة مرشحيّ رئاسة الجمهورية

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، ( 26 كانون الثاني 2026 )، عن عقد الإطار التنسيقي اجتماعاً مهماً مساء اليوم يهدف لمناقشة ملف رئاسة الجمهورية.

وقال المصدر ، إن: "قادة الإطار التنسيقي سيعقدون مساء اليوم اجتماعاً في مقر حزب النهج الوطني، للتداول في الخيارات المطروحة بشأن ملف رئاسة الجمهورية، تمهيداً للخروج بقرار نهائي يخص هذا الاستحقاق الدستوري".

وأضاف، أن "هذا الاجتماع يأتي عقب سلسلة من المحاولات والاتصالات التي بذلتها القوى السياسية، بهدف توحيد صفوف القوى الكردية والتوصل إلى اتفاق على مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة والتوازنات السياسية والدستورية في البلاد".

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب، غداً الثلاثاء جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية من بين 19 مرشحا مع سحب الرئيس الحالي عبد اللطيف جمال رشيد ترشيحه من السباق الرئاسي بحسب مصدر مطلع.