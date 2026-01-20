شرطة الكرخ توقف متهم يدعي الإصابة أمام المركبات للابتزاز المالي

أعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ، اليوم الثلاثاء ( 20 كانون الثاني 2026 )، عن توقيف متهم كان يدّعي الإصابة أمام المركبات المدنية بهدف ابتزاز السائقين مالياً.

وقالت القيادة في بيان إن "مفارز نجدة البياع التابعة للشرطة تمكنت من الإطاحة بالمتهم بالجرم المشهود، بعد أن كان يعمد إلى رمي نفسه عمداً أمام المركبات المارة، مدعياً تعرضه للصدمة، بهدف الضغط على السائقين للحصول على مبالغ مالية".

وأضافت أن "المفارز نصبت كميناً محكماً أسفر عن القبض على المتهم، وذلك بعد تكرار أفعاله التي تُعرّض حياة المواطنين للخطر وتخل بالأمن والسلامة العامة".

وأشارت الشرطة إلى أنه "بعد استكمال الإجراءات الأولية، تم تسليم المتهم والطرف المتضرر إلى مركز شرطة السيدية، استناداً إلى طلب الشكوى المقدم، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفقاً للقانون".

وأكدت شرطة الكرخ بحسب البيان "استمرارها في ملاحقة كل من يحاول العبث بأمن المواطنين أو ابتزازهم، داعيةً المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالة مشبوهة عبر خط الطوارئ 911".