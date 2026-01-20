وقفة احتجاجية في أربيل دعماً لكرد غربي كردستان في سوريا

نظّم آلاف المشاركين، اليوم الثلاثاء ( 20 كانون الثاني 2026 )، وقفة احتجاجية في مدينة أربيل، للتعبير عن التضامن مع الشعب الكردي في (شمال وشرق سوريا)، والتنديد بما وصفوه بالانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في المنطقة.

وقال مصدر صحفي إن "المحتجين رفعوا شعارات تطالب بـحماية المدنيين ووقف الاستهداف الممنهج للأكراد، داعين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لوقف الانتهاكات وضمان أمن السكان".

وتعاني مناطق شمال وشرق سوريا، التي تُعرف تاريخياً بغرب كردستان، من صراعات مستمرة منذ سنوات نتيجة الحرب السورية وتواجد قوات متعددة، بما في ذلك الفصائل المحلية والقوات الدولية.

هذه الصراعات أدت إلى انتهاكات متعددة بحق المدنيين الكرد، تشمل الهجمات المسلحة، التهجير القسري، والاستهداف الممنهج للسكان المدنيين، بحسب تقارير حقوقية ودولية.