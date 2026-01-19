العمليات المشتركة: الحدود العراقية مؤمنة بالكامل وتدار بإجراءات ميدانية وتقنية متكاملة

اكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، ان الحدود العراقية مؤمنة بالكامل وتدار بإجراءات ميدانية وتقنية متكاملة، حيث ذكر رئيس خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة الفريق سعد معن، في بيان، ان "الحدود العراقية مؤمَّنة بالكامل وتخضع لسيطرة محكمة من قبل القوات الأمنية المختصة"، مبينا ان "قيادة قوات الحدود، ووفق المهام الموكلة إليها، تواصل تنفيذ واجباتها الأمنية استنادًا إلى خطط مدروسة تعتمد على منظومات مراقبة متطورة، وإجراءات فنية وتقنية متقدمة، فضلاً عن تحصينات ميدانية رصينة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمن والاستقرار على طول الشريط الحدودي".

وأضاف، أنه "بإسنادٍ من العمق العراقي وعلى امتداد الحدود، هناك خطوطًا دفاعية متعاقبة وحصينة، مشغولة من قبل مختلف القطعات الأمنية العراقية وبجميع الصنوف والاختصاصات المطلوبة، الأمر الذي يعزز من قدرة القوات الأمنية على التعامل مع أي طارئ".

كما لفت إلى أن "هذا الانتشار المنظم يعكس الجاهزية العالية والتنسيق المستمر بين مختلف الصنوف الأمنية المكلفة بحماية حدود البلاد"، موضحا ان "ذلك يأتي بالتزامن مع استلام الجيش العراقي قاعدة عين الأسد بشكل كامل، في خطوة تؤكد بسط السيادة الوطنية وتعزيز قدرات القوات المسلحة في إدارة الملف الأمني بكفاءة عالية".